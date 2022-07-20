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    賽珍珠新二代高中職學生助學計畫 開放桃園、嘉義學生報名

    台北市賽珍珠基金會與泛太平洋集團董事長潘思源合作，推動「新住民二代高中職學生助學培力計畫」。（台北市賽珍珠基金會提供）

    台北市賽珍珠基金會與泛太平洋集團董事長潘思源合作，推動「新住民二代高中職學生助學培力計畫」。（台北市賽珍珠基金會提供）

    2022/07/20 20:01

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市賽珍珠基金會與泛太平洋集團董事長潘思源合作推動「新住民二代高中職學生助學培力計畫」，即日起至8月25日止，桃園和嘉義國中畢業、9月就讀高中職一年級的新住民二代提出申請，提供30個名額，每名每學年度3萬元培力助學金，連續3年，培育優秀新住民二代成為智慧兼備，並具有良好人格特質的社會中堅份子。

    賽珍珠基金會表示，全球化趨勢國際交流頻繁，跨國婚姻日益普遍，新住民及其子女數亦逐年增加，據教育部統計，109學年度各級學校新住民子女學生數合計30.5萬人，占全體學生總數之7.3%，新住民二代已成為台灣發展不可或缺的重要力量。

    因跨國父（母）原生家庭影響，學習階段面對的挑戰往往多高於國人子女，包括教育資源缺乏、文化差異等，而經濟弱勢新住民二代所受限制又更大，在家庭經濟不穩的情況下，孩子更易在求學探路上受挫，導致易缺乏自信及多元學習探索的機會。

    賽珍珠基金會推動「新住民二代高中職學生助學培力計畫」，未來服務擴展的首要地「桃園」、潘思源耕耘「嘉義」為主要推行地區，該培力計畫不僅有該會社工長期關心、瞭解需求與學習近況，必要時亦會連結資源提供相關協助，還將於三年計畫結束時，邀請受助學生分享高中三年之學習心得與收穫。

    賽珍珠基金會董事長尤英夫表示，「新住民二代高中職學生助學培力計畫」預計選出國中畢業，將於暑假過後就讀高中職一年級之嘉義及桃園地區之新住民二代30名，提供每名每學年度獎助金3萬元，歡迎符合資格學子踴躍報名申請。

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