桃園+3004 7/22再開設26處社區接種站

桃園市衛生局長王文彥說明疫情與疫苗接種措施。（桃園市政府提供）

2022/07/20 16:31

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今天新增3004例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，確診數相較昨天，單日上升20.79％，65歲以上個案占7.22％、18歲以下個案占19.31％，全國今天也比昨天上升0.61％。桃園市衛生局長王文彥說，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，自昨天起，已適度放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩等防疫措施。

王文彥指出，因應Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，避免確診後重症或死亡風險，市府規劃22日（週五）上午8點12點再開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，鼓勵65歲以上長者儘速接種第2次追加劑，也呼籲尚未完成前3劑接種，或符合第2次追加劑接種資格者，踴躍前往各社區接種站施打疫苗。

王文彥提醒，65歲（原住民族55歲）以上長者接種疫苗可使用愛心計程車接送服務，還可獲得700元超商禮券、2劑快篩及1包桃園好米，中央提供的相關好康月底截止。另外，建議確診者可自發病日或確診日起3個月且無急性症狀後，符合接種間隔再行接種疫苗。

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