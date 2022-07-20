林智堅：桃竹工業產值4.5兆、桃竹強強聯手成為台灣科技重鎮

民進黨桃園市長參選人林智堅聽取工作人員簡報。（記者謝武雄攝）

2022/07/20 13:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長參選人林智堅今前往虎頭山創新科技園區，參訪自駕車與5G創新技術，並與駐點新創業者交流；他也提到，桃園工業產值一年3兆，新竹是1.5兆，未來擔任桃園市長後，會將新竹半導體產業延伸到桃園，打造桃竹科技廊帶，讓桃竹強強聯手，成為台灣科技業、AIoT產業、半導體產業的重鎮。

林智堅是在上午9點15分到達虎頭山創新科技園區，隨後在工作人員引導下參觀園區，也前往科技咖啡廳，品嚐用智能咖啡機製作的咖啡，並和園區業者舉行座談，了解業者發展狀況，最後搭乘無人駕駛的自駕車，繞行園區一周，體驗桃園自駕車發展的遠景。

林智堅受訪時表示，虎頭山創新園區原為軍方用地，在市長鄭文燦爭取撥用後，轉變為AIoT產業的創新園區，吸引許多新創業進駐，進行新興技術的測試，並且在桃園落地、扎根、發芽，過程相當不容易；事實上，他擔任新竹市長時也推動非常多AIoT產業計畫，例如與科技部合作打造的竹科X產業園區，投入180億元，打造兩棟AIoT產業的相關建築。

林智堅強調，桃園和新竹都是台灣非常重要的科技工業大城，新竹更是全球半導體產業的核心，未來擔任桃園市長後，會將半導體產業延伸到桃園，打造更為緊密的桃竹科技廊帶，讓桃竹強強聯手，成為台灣科技業重鎮。

民進黨桃園市長參選人林智堅聽取工作人員簡報。（記者謝武雄攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅坐上自駕車享受無人駕駛的樂趣，隨後在自駕車前合影。（記者謝武雄攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅坐上自駕車，享受無人駕駛的樂趣。（記者謝武雄攝）

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