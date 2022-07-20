水痘後又皮膚炎 鄭運鵬自嘲中年大叔相貌堂堂

民進黨立委鄭運鵬。（記者謝君臨翻攝）

2022/07/20 12:33

〔記者謝君臨／台北報導〕自稱「桃園勇者」的49歲民進黨立委鄭運鵬，繼今年2月飽受水痘之苦後，近日又因口罩戴太久造成脂漏性皮膚炎，不過他仍不改幽默本性，昨（19）日深夜更直接PO出紅通通的「大頭照」，自嘲：「一個天生皮膚不好，又因為口罩戴太久而脂漏性皮膚炎在臉上發作的中年大叔！為什麼這樣還能相貌堂堂呢？」

鄭運鵬昨日深夜於臉書貼出自己的「大頭照」，看起來滿臉倦容，並以紅線框出脂漏性皮膚炎的區域，表示即便如此，自己仍相貌堂堂。該則貼文截至今日上午11點30分，已有近3000人按讚，留言數約175則。

對此，有網友給予肯定：「上次是戰痘力十足～這次是讓敵人皮皮挫的鋼彈大叔」、「扣掉脂漏性皮膚炎的部分，其實覺得你現在比年輕時還帥啦！」、「以這樣的年紀，臉上的皺紋算很少，而且看不到魚尾紋耶！」連過往在立法院的好戰友、總統府副秘書長林俊俋也留言讚：「人帥真好。」

不過，也有網友吐槽：「哈哈，如果這不是臭屁，什麼是臭屁啊？」、「這種圈起來的部分不是瘋狂假面的樣子嗎？」、「可能是偷養王蟲的關係……」臉書粉絲頁「孟買春秋」更直接說：「發文沒關係，換你兒子的照片可以嗎？」

鄭運鵬於今年2月自曝長水痘很不舒服，還秀出自己「滿面豆花」照，直呼「年紀大真的不能出水痘」，並呼籲還沒有打水痘疫苗的民眾應儘速接種。他在閉關休養一週後，於3月1日返回立院工作。

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