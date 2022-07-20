要翻轉「南北桃園」 賴香伶遷籍楊梅

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）今遷戶籍至楊梅區。（記者許倬勛攝）

2022/07/20 12:18

〔記者許倬勛／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天前往楊梅區戶政事務所辦理戶籍遷入，確定落腳楊梅區；賴說，有感而發長期以來南北桃園的發展失衡，因此決定從桃園區遷籍至楊梅趨，誓言要「翻轉南北」。

賴香伶於3月黨內初選時遷籍至桃園區，她說，投入選戰以來，南北桃園走透透，她發現發展嚴重失衡，城鄉差距明顯重北輕南，不論生活機能、硬體建設，南桃園有諸多不足處，她自己是客家人，南桃園包括楊梅、龍潭、新屋都是客家庄，因此決定從桃園區遷籍至楊梅區，和楊梅鄉親一同打拚。

賴香伶也展現母雞帶小雞氣勢，同黨市議員參選人曾姸潔、張清俊在現場高喊「翻轉桃園，揚眉（楊梅）吐氣」、「凍蒜」，展現白軍團結氣勢。賴隨後前往中山高速公路楊梅休息站會勘，希望爭取開通楊梅校前路南下便道，為楊梅人爭取權益。

有關市長鄭文燦帶林智堅脫口罩逐桌敬酒被衛生局裁罰，賴香伶表示，防疫的規定他們兩人最清楚，不解為何明知故犯，也提醒大家武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，不宜輕忽，桃市府衛生局依法行政，值得肯定。

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天上午到新竹地檢署按鈴申告，對中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、台北市議員游淑慧和立委賴香伶等人提出毀謗罪告訴；民眾黨發言人張清俊表示，可以理解李妍慧作為中華大學董事長，面對來自黨、家族、學術界的內外壓力，需要宣洩出口，但論文爭議是可受公評之事，中華大學提出公正、公開的調查報告，才能挽回校譽。

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