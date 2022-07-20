為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    羅智強全台輔選 如何幫張善政卻說不清

    前台北市議員羅智強今起展開全台行腳。（記者許倬勛攝）

    前台北市議員羅智強今起展開全台行腳。（記者許倬勛攝）

    2022/07/20 12:12

    〔記者許倬勛／桃園報導〕年底九合一大選倒數4個多月，前台北市議員羅智強今起展開「全台行腳」，將從桃園市出發、花一個半月環島，途經各縣市會利用高聲量助選，要當「快樂的配角」，但談及如何用空戰幫助前行政院長張善政，羅卻說不清，又將話題導向林智堅論文事件。

    「就當個快樂的配角」羅智強說，此次規畫從桃市楊梅區出發，全台行腳的輔選之旅分兩個部分，早上5點半至中午行腳，午後開始投入輔選，發揮在野力量走進群眾，他也強調「桃園是我的家」，環島一圈回到桃園後，將輔佐各議員朋友們最後衝刺。

    今日藍營議員出席踴躍，較市長參選人張善政出席活動時有過之而無不及，媒體好奇為何羅智強未邀張？羅智強說，因行程安排強碰，未來不怕沒機會。

    至於如何協助張善政打空戰？羅智強稱「早就開始」他認為說對的話、做對的事宣揚理念才是上策，忽然話鋒一轉，將矛頭指向林智堅「人而無信，不知其可」，批林智堅身陷論文抄襲疑雲，不配作為城市管理者。

    藍營整合進度牛步，外傳議長邱奕勝明言「沒接任何選務工作」形同散沙，羅智強則表示，每個人幫忙的方式不同，相信同黨夥伴會為了理念聚合，他也會用自己的方式輔選。

    談及鄭文燦、林智堅因逐桌敬酒挨罰，羅智強酸溜溜表示，在民進黨的世界裡，永遠不會有人犯錯，雙重標準早習以為常，另籲林智堅效仿高雄市議員李眉蓁放棄學位、重讀碩士，盡早道歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
    2022/07/20 11:26

    反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
    鄭文燦將任競總主委 林智堅：近期將陸續公布競選組織架構
    2022/07/19 12:28

    鄭文燦將任競總主委 林智堅：近期將陸續公布競選組織架構
    祈福走桃園6/17告一段落 羅智強：接下來環島祈福
    2022/06/13 23:39

    祈福走桃園6/17告一段落 羅智強：接下來環島祈福
    待朱立倫返台後見面？羅智強冷回「往事不要再提」
    2022/06/12 18:12

    待朱立倫返台後見面？羅智強冷回「往事不要再提」
    「成全」後繼續行腳 羅智強宣布徒步環台致謝
    2022/06/10 12:17

    「成全」後繼續行腳 羅智強宣布徒步環台致謝

    股利債息雙收益策略
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播