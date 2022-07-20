羅智強全台輔選 如何幫張善政卻說不清

前台北市議員羅智強今起展開全台行腳。（記者許倬勛攝）

2022/07/20 12:12

〔記者許倬勛／桃園報導〕年底九合一大選倒數4個多月，前台北市議員羅智強今起展開「全台行腳」，將從桃園市出發、花一個半月環島，途經各縣市會利用高聲量助選，要當「快樂的配角」，但談及如何用空戰幫助前行政院長張善政，羅卻說不清，又將話題導向林智堅論文事件。

「就當個快樂的配角」羅智強說，此次規畫從桃市楊梅區出發，全台行腳的輔選之旅分兩個部分，早上5點半至中午行腳，午後開始投入輔選，發揮在野力量走進群眾，他也強調「桃園是我的家」，環島一圈回到桃園後，將輔佐各議員朋友們最後衝刺。

今日藍營議員出席踴躍，較市長參選人張善政出席活動時有過之而無不及，媒體好奇為何羅智強未邀張？羅智強說，因行程安排強碰，未來不怕沒機會。

至於如何協助張善政打空戰？羅智強稱「早就開始」他認為說對的話、做對的事宣揚理念才是上策，忽然話鋒一轉，將矛頭指向林智堅「人而無信，不知其可」，批林智堅身陷論文抄襲疑雲，不配作為城市管理者。

藍營整合進度牛步，外傳議長邱奕勝明言「沒接任何選務工作」形同散沙，羅智強則表示，每個人幫忙的方式不同，相信同黨夥伴會為了理念聚合，他也會用自己的方式輔選。

談及鄭文燦、林智堅因逐桌敬酒挨罰，羅智強酸溜溜表示，在民進黨的世界裡，永遠不會有人犯錯，雙重標準早習以為常，另籲林智堅效仿高雄市議員李眉蓁放棄學位、重讀碩士，盡早道歉。

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