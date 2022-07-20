反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲

中華大學董事長、新竹市議員李妍慧今天一早赴新竹地檢署告國民黨朱立倫及民眾黨柯文哲和台北市議員游淑慧等人毀謗。（記者洪美秀攝）

2022/07/20 11:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天上午到新竹地檢署按鈴申告，對中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、台北市議員游淑慧和立委賴香伶等人提出毀謗罪之告訴。

李妍慧說，新竹市前市長林智堅的論文風波，這些人在沒有證據情形下，任意污衊她以中華大學董事長身分干預校務，甚至隨意編造各種假消息。除對她個人人格攻擊之外，對於中華大學、民主進步黨以及她的家庭，造成極大名譽上的傷害，她無法接受。

李妍慧表示，上述等人編纂、牽強附會寫出的幻想文，與事實情況差異極大，為遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏，令人無法忍受。

這段時間對她毀謗跟不實內容量體極大，她與律師花了一番工夫對網路上不實毀謗內容搜羅整理，已掌握到初始造謠、加油添醋散播最力的重點先提告，其餘的還有後續法律行動，絕不寬貸。

李妍慧表示，這種粉專發文，再轉媒體，再轉網路社群散播的抹黑途徑，發文者藏匿在網路跟媒體之後，企圖規避刑責，她會不斷搜集罪證，一定會追究到底。

對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁也受訪表示，前市長林智堅論文案延燒至今，讓全民震驚外也讓高等教育備受檢討。他認為這件事還是要回歸讓台大、中華等兩所大學，來認定論文是否抄襲。

至於其他延伸出來的案外案都只是在轉移焦點。「解鈴還須繫鈴人」，既然兩校都已經成立審議委員會，就讓有權責的單位來釐清真相。

民進黨發言人及新竹市議員李妍慧今天一早赴新竹地檢署告國民黨朱立倫及民眾黨柯文哲毀謗。（記者洪美秀攝）

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