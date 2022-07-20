反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
2022/07/20 11:26
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天上午到新竹地檢署按鈴申告，對中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、台北市議員游淑慧和立委賴香伶等人提出毀謗罪之告訴。
李妍慧說，新竹市前市長林智堅的論文風波，這些人在沒有證據情形下，任意污衊她以中華大學董事長身分干預校務，甚至隨意編造各種假消息。除對她個人人格攻擊之外，對於中華大學、民主進步黨以及她的家庭，造成極大名譽上的傷害，她無法接受。
李妍慧表示，上述等人編纂、牽強附會寫出的幻想文，與事實情況差異極大，為遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏，令人無法忍受。
這段時間對她毀謗跟不實內容量體極大，她與律師花了一番工夫對網路上不實毀謗內容搜羅整理，已掌握到初始造謠、加油添醋散播最力的重點先提告，其餘的還有後續法律行動，絕不寬貸。
李妍慧表示，這種粉專發文，再轉媒體，再轉網路社群散播的抹黑途徑，發文者藏匿在網路跟媒體之後，企圖規避刑責，她會不斷搜集罪證，一定會追究到底。
對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁也受訪表示，前市長林智堅論文案延燒至今，讓全民震驚外也讓高等教育備受檢討。他認為這件事還是要回歸讓台大、中華等兩所大學，來認定論文是否抄襲。
至於其他延伸出來的案外案都只是在轉移焦點。「解鈴還須繫鈴人」，既然兩校都已經成立審議委員會，就讓有權責的單位來釐清真相。