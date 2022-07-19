他使出「大外割」助警壓制通緝犯 桃警終於找到他致謝

見義勇為的鄭男（左）迅速助警制伏逃犯。（記者李容萍翻攝）

2022/07/19 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警方本月13日下午攔檢一輛可疑自小客車，未料，坐在副駕駛座的28歲陳姓詐欺通緝犯下車拔腿狂奔，警匪在大街展開追逐800公尺後，有名路人見逃犯剛好朝他逼近，俐落使出柔道「大外割」，在3秒內將陳嫌壓制在地，純熟技術讓警方直呼專業；警方為了感謝這名見義勇為男子，花費數日終於找到這名從事房仲的鄭姓男子（23歲），並於今日在仁愛派出所予以表揚。

中壢警分局長蕭欽杰致贈鄭男感謝狀及水果禮盒，中壢警友辦事處副主任王興業及仁愛警友站長陳憲明也前往仁愛派出所，頒發獎金禮券予這位見義勇為的鄭男，感謝他以一記「大外割」為社會伸張正義，協助警方順利壓制通緝犯。

鄭男表示，當下第一反應是警察需要幫忙，也坦言社會大眾面對這種狀況難免會擔心招惹麻煩，但自己是海軍艦艇兵退伍，心中有一腔熱血，能順利幫到警察的忙自己也很開心。

蕭欽杰說，當天員警在興仁路二段發現可疑車輛將其攔停，未料，陳嫌下車後狂奔，員警見狀緊跟追逐，一路沿著興仁路二段往新中北路二段方向奔跑，雙方追逐約800公尺後，熱心民眾上前給陳嫌一記「大外割」將人壓制，熱心的鄭男見到警方已控制現場隨即離去。

蕭欽杰強調，「警力有限，民力無窮」，警察在維護治安的路上，需要民眾的協助及支持，相輔相成發揮維護社會治安最大的力量，而警友會是警察最好的朋友及最有力的後盾，感謝蒞臨派出所空鼓舞士氣。

中壢警分局長蕭欽杰（左2）致贈鄭男感謝狀及水果禮盒，中壢警友辦事處副主任王興業（右2）也送上禮券感謝。（記者李容萍翻攝）

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