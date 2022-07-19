桃園+2487 22日再開26處社區接種站

桃園市長鄭文燦（左）下午主持市府防疫專案會議前，先行聽取衛生局長王文彥的報告。（記者陳恩惠攝）

2022/07/19 20:09

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今增2487例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，較昨天1903例上升30.69％，市長鄭文燦下午主持市府防疫專案會議時表示，為鼓勵民眾接種疫苗提升保護力與疫苗涵蓋率，市府規劃本月22日再開設上午8點至12點，半天的26處社區疫苗接種站，提供1萬8120劑次的莫德納和Novavax疫苗服務量能，至於首批幼兒莫德納疫苗也將於本月23日在30所學校的「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」開打，可提供2萬名嬰幼兒接種。

鄭文燦說明，由於首批幼兒莫德納疫苗全市僅獲配3萬劑，滿6個月至5歲嬰幼兒的幼兒莫德納疫苗採三種模式接種，分別為30處國小的疫苗快打站、幼兒園入校集中接種與衛生局合約醫療院所接種，同時市境150家托嬰中心也將併入23日「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」接種。

鄭文燦表示，由於30處「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」開設時間不同，其中包括青溪國小等25校（園）疫苗快打站服務時段為上午8至12點（最後報到時間上午11點30分）；頭洲國小及龜山國小等2校疫苗快打站服務時段為下午1至4點（最後報到時間下午3點30分）；中原國小、雙龍國小及南崁國小等3校疫苗快打站服務時段則是上午8至12點（最後報到時間上午11點30分）及下午1至4點（最後報到時間下午3點30分）。至於詳細地點將公布於教育局網站的新冠肺炎防疫專區查詢。

市府衛生局長王文彥表示，桃園市居家照護目前在案數共2萬49人，照護案件累計48萬9078人，已完成48萬6070人，累計完成率約99.4％；截至7月18日止，桃園專責ICU開設42床、收治32人，專責病房578床，收治204人，收治比率約35.3％。

王提及，目前桃園共有31家醫院、98家診所、45家藥局可提供Paxlovid口服抗病毒藥物，已使用2萬1534劑；另有28家醫院、11家診所提供Molnupiravir，已使用5,018劑，未來將加快投藥速度、提升投藥率，滿足確診者即時用藥需求。

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7月23日嬰幼兒的幼兒莫德納疫苗接種的30處國小「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，由於開設時間不同，家長須留意，詳細地點與時間將公布在桃園市教育局網站的最新消息一欄。（市府教育局提供）

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