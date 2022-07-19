桃園男曝屍彰化 竟是開趴「嗑」死異鄉還遭棄屍

桃園吳姓男子被發現路倒於彰化北斗一產業道路身亡，警方獲報到場處理。（民眾提供）

2022/07/19 16:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕桃園25歲吳姓男子本月5日被發現倒臥彰化縣北斗鎮一處偏僻巷弄的草叢，由於吳男無地緣關係，死因引起檢警重視，經連日追查，吳男疑似南下參加張姓網友毒趴時吸食海洛因過量暴斃，張男再找鍾姓友人一起棄屍，檢方偵訊後，將兩人依遺棄屍體等罪法辦，其中張男羈押獲准，鍾男10萬元交保。

7月5日下午2點多，有民眾經過北斗環保公園後方產業道路時發現有男子路倒，經通報救護人員到場確認男子已死亡，警方到場後，再從男子手臂上的刺青與皮包證件確認是來自桃園的吳男，但現場地處偏僻，死者也無地緣關係，各界好奇，吳男為何客死異鄉？但檢警都已偵查不公開為由，對案情三緘其口，直到近日謎團終於揭曉。

據了解，死者吳男跟張男在網路認識，兩人還相約到彰化玩，而事發前吳男已在張男家住宿多日，4日晚間，兩人在張男家吸食海洛因，吳男疑似吸食過量暴斃，張男於是找來鍾男一起棄屍，由張男開車載運吳男屍體，鍾男騎機車在後尾隨，最後來到偏僻的環保公園後方，兩人再合力將屍體棄置該地，由於該處平時常被丟垃圾，加上人煙罕至，一直到5日下午2點，才被民眾發現報警。

警方表示，5日獲報後即開始調閱路口監視器追查，發現張男（27歲）設有重嫌，7日前往其住處逮捕，並在其住處發現一、二級毒品，在根據張男供稱，拘提協助棄屍的鍾男（27歲）到案。

檢方表示，吳、鍾兩人坦承犯案，而吳男是否因吸食毒品暴斃，死因仍待報告查證，並追查毒品來源，訊後依遺棄屍體、幫助施用毒品等罪法辦，而張男恐有滅證、串供之虞，8日向法院申請羈押獲准，鍾男則以10萬元交保。

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吳男客死異鄉疑點重重，警方圍起封鎖線調查。（民眾提供）

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