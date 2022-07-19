為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    女星連靜雯陷假網戀被詐 警搜索「水房」曝光

    桃園警分局今年2月21日搜索詐騙集團水房。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園警分局今年2月21日搜索詐騙集團水房。（記者余瑞仁翻攝）

    2022/07/19 16:09

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園警分局和刑事局偵二隊今年破獲1起「假網戀、假投資」的詐騙案，逮捕以高三峰為首的「水房集團」車手和人頭共15人，桃園地檢署6月中依詐欺罪嫌起訴15名詐團成員，25名被害人中赫見「本土劇女王」之稱的女藝人連靜雯，她因陷入詐騙集團的假交友網戀，誆騙投資虛擬貨幣，分3次匯款被詐329萬餘元。

    檢警調查，連靜雯於IG上結識暱稱「Bruce」的詐團成員，雙方互加LINE及IG聊天，相談甚歡下陷入愛情陷阱，與對方以「老公、老婆」互稱，男方甚至以結婚為前提邀連女投資買期貨、泰達幣等，還提供監看網站交導投資，但該網站的投資標的及獲利等數字、人物等全都是虛擬的。

    桃園地檢署查出，連靜雯誤信詐團的投資陷阱，分別於去年8月30日上午11點28分、下午1點45分，以及10月29日上午10點49分，分別匯出100萬、221萬5620元、7萬6678元等3筆款項，至27歲詐團成員郭承義指定的人頭帳戶。連同北檢查出的另2筆匯款，連女總計匯出5筆共418萬2298元，案由北檢、桃檢分別將詐騙集團成員起訴。

    此案由刑事局與桃園警分局接戶報案報請檢方指揮偵辦，經追查於今年初分別發動搜索，查獲26歲男子高三峰為首的詐騙水房，清查人頭帳戶匯款資料，赫然發現連靜雯也是被害人。

    桃園警分局今年3月14日搜索詐騙集團水房，清查赫見戲劇女王連靜雯也是受害人。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園警分局今年3月14日搜索詐騙集團水房，清查赫見戲劇女王連靜雯也是受害人。（記者余瑞仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女星連靜雯遇愛情詐騙也暈車 半年內至少匯出1600多萬
    2022/07/19 14:55

    女星連靜雯遇愛情詐騙也暈車 半年內至少匯出1600多萬
    八點檔女星連靜雯遇愛情、投資詐騙 分5筆被騙走418萬多元
    2022/07/19 13:11

    八點檔女星連靜雯遇愛情、投資詐騙 分5筆被騙走418萬多元

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸解析
    連靜雯遭詐騙3000萬心境曝光 吐「有人跟我結婚會怕」
    2022/07/19 12:33

    連靜雯遭詐騙3000萬心境曝光 吐「有人跟我結婚會怕」
    連靜雯慘遭愛情詐騙3000萬 「互稱老公老婆」卻沒見過人
    2022/07/19 10:38

    連靜雯慘遭愛情詐騙3000萬 「互稱老公老婆」卻沒見過人
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播