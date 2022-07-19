女星連靜雯陷假網戀被詐 警搜索「水房」曝光

桃園警分局今年2月21日搜索詐騙集團水房。（記者余瑞仁翻攝）

2022/07/19 16:09

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園警分局和刑事局偵二隊今年破獲1起「假網戀、假投資」的詐騙案，逮捕以高三峰為首的「水房集團」車手和人頭共15人，桃園地檢署6月中依詐欺罪嫌起訴15名詐團成員，25名被害人中赫見「本土劇女王」之稱的女藝人連靜雯，她因陷入詐騙集團的假交友網戀，誆騙投資虛擬貨幣，分3次匯款被詐329萬餘元。

檢警調查，連靜雯於IG上結識暱稱「Bruce」的詐團成員，雙方互加LINE及IG聊天，相談甚歡下陷入愛情陷阱，與對方以「老公、老婆」互稱，男方甚至以結婚為前提邀連女投資買期貨、泰達幣等，還提供監看網站交導投資，但該網站的投資標的及獲利等數字、人物等全都是虛擬的。

桃園地檢署查出，連靜雯誤信詐團的投資陷阱，分別於去年8月30日上午11點28分、下午1點45分，以及10月29日上午10點49分，分別匯出100萬、221萬5620元、7萬6678元等3筆款項，至27歲詐團成員郭承義指定的人頭帳戶。連同北檢查出的另2筆匯款，連女總計匯出5筆共418萬2298元，案由北檢、桃檢分別將詐騙集團成員起訴。

此案由刑事局與桃園警分局接戶報案報請檢方指揮偵辦，經追查於今年初分別發動搜索，查獲26歲男子高三峰為首的詐騙水房，清查人頭帳戶匯款資料，赫然發現連靜雯也是被害人。

桃園警分局今年3月14日搜索詐騙集團水房，清查赫見戲劇女王連靜雯也是受害人。（記者余瑞仁翻攝）

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