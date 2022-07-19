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    4歲男童全身瘀傷 桃市幼兒園被罰14萬、明年起停招1年

    張姓教師搶奪孩童手上玩具。（記者許倬勛翻攝）

    張姓教師搶奪孩童手上玩具。（記者許倬勛翻攝）

    2022/07/19 14:29

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市傳疑似虐童案，家人幫4歲男童洗澡時，發現身上布滿瘀傷，鄭父前往幼兒園查看監視器，發現張姓、陳姓教師疑不滿孩子哭鬧，在午休時間痛捏男童臉頰、更數度大力拍打，暴力行讓男童產生陰影不敢去上學；經桃園市政府教育局調查屬實，已函報教育部張女不適任、終身不得從事教保工作；園方也被依幼照法加重裁處罰鍰14萬餘元，明年起停招一年。

    男童姑姑指控，孩子個性活潑，但近日會沒來由地痛哭、頻作噩夢，連原本愛玩的積木都棄之不顧，上週二奶奶替他洗澡時，發現手臂、腰間、腋下都有瘀青痕跡，讓她懷疑姪子在學校遭虐。

    男童父親氣得向園方理論，園方起初辯稱是孩子情緒不穩，是為抓穩他、不讓孩子亂跑才會誤傷，但經調閱監視器發現，赫見張姓、陳姓老師管教粗暴，包括對不聽話的小朋友搶奪玩具，還會以手捏臉、腰部，並以手掌用力拍打身體，鄭父心疼不已，控兩名教師不配執教鞭，向市府教育局提出檢舉。

    「一定會告到底！」家長稱園方刻意縱容、知而不報，會聯合其他家長，提告傷害及妨害幼童身心發育，要求園方賠償。

    桃市教育局獲報後派員調查，確認兩名教師有不當管教及施虐情形，且陳姓教師竟無幼教證照，情節重大，已函報教育部，張女、陳女終身不得從事教保工作，同時請社會局調查是否違反兒少法，對園方未善盡管理責任，依法裁處14萬餘元罰鍰，停止招生一年。

    男童身上多處瘀傷。（記者許倬勛翻攝）

    男童身上多處瘀傷。（記者許倬勛翻攝）

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