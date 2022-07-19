鄭文燦將任競總主委 林智堅：近期將陸續公布競選組織架構

林智堅今參訪異域故事館，穿上雲南傳統服飾，受訪鬆口競總主委人選。（記者許倬勛攝）

2022/07/19 12:28

〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨雙北競選團隊各就各位，競選團隊大抵出爐，跑選舉行程馬不停蹄的桃園市長參選人林智堅，今受訪也透露，競選總部主委將由現任市長、「前輩」鄭文燦擔任，有信心強強聯手，獲得桃園市民的認同，近期也會陸續公布競選組織的架構。

林智堅今換上雲南傳統服飾，參訪位於平鎮區的異域故事館，場館位於中壢、平鎮交界的龍岡地區，由於軍營眾多，被視為藍營鐵票倉，林說，有信心用政績說服市民，城市建設、擬定政策本來就不該分黨派、色彩及族群，這點市長鄭文燦已做了最好示範。

林智堅聽聞異域孤軍故事，感受龍岡地區充滿濃厚的眷村文化及雲南風情，他引述館內的書畫作品「沒有一段戰役值得歌頌」，林說，戰火無情吞噬生命，使孤軍顛沛流離，人民應汲取教訓，並將異域孤軍這段以血淚編織的故事繼續訴說下去。

林智堅說，過去鄭文燦市長推動龍岡米干節，讓國人認識打歌、火把節、潑水節及特有美食米干，所謂「越在地就越國際」未來入主市府後，會持續鄭文燦的政績，並把自己這段時間以來的所見所聞轉化為政策，爭取市民朋友的認同。

談及綠營雙北市長競選團隊就定位，林智堅也鬆口將由鄭文燦出任競選總部主委，畢竟鄭是最熟悉桃園、最受肯定的市長，但至於競總組織的架構，目前還在規劃中，未來會陸續向市民報告。

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