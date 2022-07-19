為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    鄭文燦將任競總主委 林智堅：近期將陸續公布競選組織架構

    林智堅今參訪異域故事館，穿上雲南傳統服飾，受訪鬆口競總主委人選。（記者許倬勛攝）

    林智堅今參訪異域故事館，穿上雲南傳統服飾，受訪鬆口競總主委人選。（記者許倬勛攝）

    2022/07/19 12:28

    〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨雙北競選團隊各就各位，競選團隊大抵出爐，跑選舉行程馬不停蹄的桃園市長參選人林智堅，今受訪也透露，競選總部主委將由現任市長、「前輩」鄭文燦擔任，有信心強強聯手，獲得桃園市民的認同，近期也會陸續公布競選組織的架構。

    林智堅今換上雲南傳統服飾，參訪位於平鎮區的異域故事館，場館位於中壢、平鎮交界的龍岡地區，由於軍營眾多，被視為藍營鐵票倉，林說，有信心用政績說服市民，城市建設、擬定政策本來就不該分黨派、色彩及族群，這點市長鄭文燦已做了最好示範。

    林智堅聽聞異域孤軍故事，感受龍岡地區充滿濃厚的眷村文化及雲南風情，他引述館內的書畫作品「沒有一段戰役值得歌頌」，林說，戰火無情吞噬生命，使孤軍顛沛流離，人民應汲取教訓，並將異域孤軍這段以血淚編織的故事繼續訴說下去。

    林智堅說，過去鄭文燦市長推動龍岡米干節，讓國人認識打歌、火把節、潑水節及特有美食米干，所謂「越在地就越國際」未來入主市府後，會持續鄭文燦的政績，並把自己這段時間以來的所見所聞轉化為政策，爭取市民朋友的認同。

    談及綠營雙北市長競選團隊就定位，林智堅也鬆口將由鄭文燦出任競選總部主委，畢竟鄭是最熟悉桃園、最受肯定的市長，但至於競總組織的架構，目前還在規劃中，未來會陸續向市民報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張善政：留美期間有人願協助辦綠卡被我拒絕
    2022/07/18 17:19

    張善政：留美期間有人願協助辦綠卡被我拒絕
    鄭文燦：希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅
    2022/07/17 15:05

    鄭文燦：希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅

    退休專案再升級 基富通推0手續費特惠
    陪林智堅參拜宮廟 鄭文燦：我們無樁可拔、與地方共鳴呼吸
    2022/07/10 12:13

    陪林智堅參拜宮廟 鄭文燦：我們無樁可拔、與地方共鳴呼吸
    鄭文燦：全力協助林智堅 再創桃園下一個黃金10年
    2022/06/21 22:39

    鄭文燦：全力協助林智堅 再創桃園下一個黃金10年
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播