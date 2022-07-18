翁種菜澆水慘遭虎頭蜂螫頭 送醫遇塞車警開道解圍

桃園市大溪區張姓老翁（左）遭虎頭蜂螫傷頭部，警方開道送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

2022/07/18 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕每年4月到10月都是虎頭蜂頻繁築巢的旺季，桃園市大溪區82歲張姓老翁昨日傍晚在自家菜園澆水時，疑抽水馬達啟動時驚動多隻虎頭蜂飛出螫傷頭部，因大溪往龍潭的道路車多，家屬求助警方巡邏車開道緊急送醫，原本約1小時車程約15分鐘及時趕到國軍桃園總醫院，警方表示，張姓老翁遭虎頭蜂螫傷2、3處幸無大礙，虛驚一場。

大溪分局三層派出所所長佘世國今日表示，家住大溪區復興里的張姓老翁傍晚在菜園種菜、澆水時，疑啟動抽水馬達聲音太大，驚動附近一個虎頭蜂巢，突然蜂群飛出，造成張姓老翁頭部遭虎頭蜂螫傷，張姓老翁頭部螫痛叫聲，驚動家人緊急開車自行送醫。

只是，大溪至龍潭的道路傍晚車多，老翁家人情急途中尋求三層派出所協助，警方見狀立即出動警巡邏車鳴笛開道，原本大溪至龍潭區的國軍桃園總醫院約1小時車程，警方開道下15分鐘到院急救，醫師治療後無大礙、返家休息，張姓老翁家人今日致電感謝警方協助。

警方提醒民眾如果發現有巡邏蜂在身邊快速繞圈飛行時，表示鄰近有蜂巢，應立刻離開現場，不要大動作驅趕，避免蜂釋放費洛蒙引發大蜂群攻擊；一旦蜂群攻擊，應立刻朝反向迅速逃離，盡量壓低身體，並遮掩身上裸露部位，不幸被蜂螫傷，要在安全地點躺平進行緊急救治作業，將可見的螫針以指甲或卡片小心去除，注意不要擠壓毒囊，抬高被螫處，防止急性休克，並立即通報119救援。

此外，不要輕易嘗試摘除蜂巢，如需通報蜂巢摘除案件，可撥打1999或119專線通報。

桃園市大溪區張姓老翁遭虎頭蜂螫傷頭部，家人求助三層派出所員警開道送醫。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法