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    首頁　>　桃園市

    桃園市里長民政座談他們都來了 3市長參選人「王不見王」

    民進黨桃園市長參選人林智堅（右）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅（右）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

    2022/07/18 22:48

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市里長聯誼總會每季輪流在各行政區辦理基層民政工作人員民政業務聯繫交流座談會暨餐敘活動，今日移師中壢區舉辦，隨著選戰逼近，包括國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶、民進黨桃園市長參選人林智堅先後到場致意，不過，3人「王不見王」並未碰面，但各自展現親和力進行請託。

    張善政最先抵達會場，他表示，因為要趕場會先離開，他不曉得林智堅跟賴香伶都會到場。張善政強調，他一直很重視基層的聲音，也很喜歡跟基層站在一起，出席交流會希望能多聽聽基層的聲音，然後端出政見符合民眾期待，並對症下藥解決民眾的問題。

    被問及林智堅夾帶行政資源打選戰，會不會擔心國民黨聲勢不如民進黨？張善政回應，競選團隊人員已陸續到位，將會透過不同的管道去接觸基層民眾及專業團體，目前並不擔心。

    隨後抵達的賴香伶說，今天是帶著民眾黨的議員參選人來里長聯誼交流活動，感謝里長在市政提出建議與里民服務，在市政規畫中里長是很重要的一環，市政要穩健往前必須與里長一起攜手共進，除向辛苦的里長致意，相信以她過去的市政經驗，未來一定會與里長搭配得很好。

    最後到場的林智堅表示，到桃園約10天，每天勤跑基層，啟動的是「鄭文燦模式」，每天到各個行政區、社區，也到新移民開的餐廳體驗美食文化，幾天行程跑下來充分感受到桃園人的熱情，源自鄭文燦8年的施政受到桃園人高度肯定，大家也知道鄭文燦支持林智堅，有一種愛烏及烏的情感轉移，再來，過去他擔任新竹市長，桃竹本來是共同生活圈，桃園人對他並不陌生，他也是桃園女婿，太太是桃園人，過去太太支持他全力拚新竹市政，如今他會加倍奉還給桃園更加值的服務，希望大家把熱情轉換成選票。

    林智堅說，他不是政治素人，25歲就從事政治工作，也選過1次議員、2次市長，這次參選桃園市長已經是第4次選舉工作，當然在跟鄭文燦跑行程過程中，看到屬於鄭文燦的方法，自己也有跟選民接觸的撇步，在這過程中把鄭文燦模式加林智堅模式，希望用最快的方法得到鄉親認同與支持。

    參與座談和餐敘的里長爭相與民進黨桃園市長參選人林智堅（後中）合影。（記者李容萍攝）

    參與座談和餐敘的里長爭相與民進黨桃園市長參選人林智堅（後中）合影。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）與里長　合影，相互打氣。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）與里長　合影，相互打氣。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左3）與里長　合影，相互打氣。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左3）與里長　合影，相互打氣。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

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