桃園大溪營盤橋開瓶改建 預計明年2月完工

大溪區營盤橋啟動改建，因現有橋面通行淨寬僅約2.5公尺，無法雙向通行。（記者李容萍翻攝）

2022/07/18 22:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區營盤橋是串聯大溪區南興里及八德區霄裡里之間的重要聯絡道路，原橋面通行淨寬約2.5公尺，僅一輛自小客車能通行，無法雙向通行，以往上下班行車尖峰時段，常有車輛卡在橋梁兩端造成回堵，且橋梁興建至今已逾40年，橋體老舊且不勝負荷目前車流量，大溪區公所協調財團法人私立八德殘障教養院無償同意提供土地配合施工，爭取市府工務局道路基金補助950萬元，辦理營盤橋改建工今日動工，預計明年2月完工。

副市長李憲明出席動工典禮感謝地主的無私奉獻，他表示，桃園市升格後，推動打通各區瓶頸路段的「開瓶計畫」，此次改建的營盤橋位處大溪僑愛及八德擴大都市計畫重劃區通往大溪南興與中壢平鎮大龍岡龍岡地區的捷徑要衝，改建後橋梁全長25公尺、寬6.2公尺，將採不落墩、不破堤方式施工及提升梁底高程，以增加連城溪幹線通洪斷面1.7公尺，同時改善橋面瓶頸現況及提升橋梁整體安全。

大溪區長陳聖義也說，施工期間（預計8月）大溪區埔頂路一段357巷771弄道路將封閉，屆時請用路人配合改道，期盼營盤橋拓寬改善打通後，可紓解觀光遊客前往鄰近落羽松森林景點車流，並串聯大溪山豬湖中庄調整池風景面，增進觀光效益，同時改善此區段用路人下班尖峰時段塞車之苦。

大溪區營盤橋啟動改建，因現有橋面通行淨寬僅約2.5公尺，無法雙向通行。（記者李容萍攝）

副市長李憲明（右）、大溪區長陳聖義（左）主持營盤橋改建工程動工典禮。（記者李容萍攝）

大溪區營盤橋辦理改建工程動工典禮。（記者李容萍攝）

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