桃市消防局小隊長楊尚樵 獲全國十大傑出救護技術員冠軍

獲得今年「十大傑出救護技術員」的楊尚樵（右1），由於熱衷於救護，經常利用勤餘時間參加各項救護訓練及研習會議。（桃園市消防局提供）

2022/07/18 21:26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市消防局第一救災救護大隊桃園分隊小隊長兼高級救護技術員楊尚樵，投入消防工作12餘年來，特別鍾情於救護技術，經常利用勤餘時間積極參與各項救護訓練及研習會議，將所學知識技能運用於實際勤務，提升桃園市救護品質，並將實務中所遇案類據以統計分析，投稿期刊論文，也曾遠征國外參加野地救護賽奪冠，今年參加由台灣急診醫學會及消防署共同遴選「十大傑出救護技術員」，以亮眼表現在全國各地消防局推薦的優秀救護員中脫穎而出、奪得冠軍。

消防局長謝呂泉表示，38歲的楊尚樵是98年基特班出身，先前在新北服務多年，5年前調至桃園，在執行到院前心肺功能停止（OHCA）、急性心肌梗塞、嚴重創傷、毒蛇咬傷、呼吸困難等各種緊急狀況救人無數，光是執行緊急救護OHCA案件，患者存活72小時以上至少34人，也曾數度執行孕婦急產接生；去年4月間因優異的表現晉升為小隊長，他之所以對救護如此熱愛且積極，是在第一次接生急產孕婦，母子均安送醫後，被醫生當面誇獎「處理得相當不錯喔」，深刻覺得救護知識與技巧十分受用，就此發願要以救護技術助人，迄今每天仍排定讀書時間表，持續精進惕勵自己。

此外，楊尚樵也因著對救護的熱衷，經常利用勤餘時間參與救護研討會，將研習學得的生物統計技能，蒐集全市各消防分隊給藥數據，在中文期刊、急救醫學通訊或消防月刊等地發表「骨內針技術能顯著提升急救現場給藥效率」、「防疫第一線緊急救護員」、「骨針介入前與介入後之OHCA病患急救時於現場接受Epinephrine的比率」等論文，2019年自費組隊遠征馬來西亞參加野地救護賽，勇奪國際組冠軍；台灣災難醫療隊發展協會去年12月舉辦「第一線應變人員大量傷患技能競賽」也在他的指導下，讓桃園市消防局獲最佳團體大賞。

楊尚樵同時也利用所學，參與協助桃園市消防局「108年緊急救護大量傷患雲端系統資訊建制」、「108年緊急救護雲端作業系統升級建制」、「緊急傷病患救護作業程序手冊編輯小組」、參與「OHCA全情境流程配合骨針運用」、「本局到院前骨針辦理工作坊」及「本局到院前影像式喉頭鏡」擔任情境操作教官、參與規劃及推動緊急救護學院HPCPR課程，將HPCPR執行方式導入桃園消防局、配合消防署進行翻譯PHTLS，協助日後臺灣EMS在到院前創傷生命救援之精進、配合衛服部進行撰寫高級救護技術員教科書─小兒急救章節、參與規劃及推動TBI課程，將TBI執行方式無償分享各縣市消防局。

謝呂泉說，救護技術員是緊急醫療救護體系的基石，唯有提昇緊急醫療救護品質，才得以確保緊急傷病患的生命及健康，開辦逾10年的「十大傑出救護技術員」獎項，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，是緊急救護界中最具指標性榮耀之一，桃市消防局之前曾獲第三名，其他屆則獲得特優獎，今年首度奪冠實屬難得。

桃園市消防局第一救災救護大隊桃園分隊小隊長楊尚樵獲今年「十大傑出救護技術員」冠軍。（桃市消防局提供）

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