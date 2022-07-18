張善政：留美期間有人願協助辦綠卡被我拒絕

國民黨桃園市長參選人張善政今天出席桃園市醫師公會座談。（記者陳恩惠攝）

2022/07/18 17:19

〔記者陳恩惠／桃園報導〕民進黨台北市長參選人陳時中在出版的新書中，自爆曾申請綠卡，但覺得應該要根留台灣努力，就沒再續辦，同黨桃園市長參選人林智堅也曾透露原訂卸任後帶全家去美國；對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天下午進行桃園市醫師公會所舉辦座談前先行回應表示，他在美國拿博士學位時，由於所學的土木工程跟電腦輔助設計，在美國很夯，當時有人出資希望能成立公司，也願意協助辦理居留美國的綠卡，但遭他拒絕，並覺得無論是留美或拿綠卡，都是個人選擇予以尊重。

張善政表示，留不留美國或者要不要拿綠卡去美國，都是每個人自己的選擇，我們要尊重。若追根究柢，基本上是可以展現這個人對於台灣這片土地的愛跟信心，所以要尊重每一個人選擇。

張又提及，有人覺得事業在美國發展比較有空間，的確也是有些行業在美國發展較有空間。像台積電創辦人張忠謀在美發展很多年，最後回台灣貢獻，相信大家都很清楚，關鍵是我們每個人對台灣土地的愛跟心，想去美國或申請綠卡都予以尊重，每個政治人物都有選擇的自由。

針對桃園地方人士認為林智堅夾帶行政資源打選戰，擔心國民黨聲勢不如民進黨，是否有新的選戰打法來增加曝光度和熱度，張善政表示，競選團隊人員已陸續到位，將會透過不同的管道去接觸基層民眾及專業團體，相關管道也都陸續在擴充之中，目前並不擔心，至於林智堅是否都靠現任市長鄭文燦的行政資源而未自行開拓相關行程與管道一事，他不去評論，但他建議，林智堅也要考慮一下，應該要展現自己獨立接觸基層的管道與能力，而不是都靠鄭文燦。

國民黨桃園市長參選人張善政今天到桃園市醫師公會與專業人員座談。（記者陳恩惠攝）

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