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    20歲男炫富抖音10萬粉絲追蹤 竟是博弈網站邀下注吸金1.7億

    桃市少年警察隊日前在中壢區逮到20歲陳姓男子，屋內起出968萬元賭資、勞力士水鬼錶及BMW跑車等贓物。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市少年警察隊日前在中壢區逮到20歲陳姓男子，屋內起出968萬元賭資、勞力士水鬼錶及BMW跑車等贓物。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/07/18 13:20

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕20歲林姓男子涉嫌代理經營國外的線上博弈遊戲賭博網站，並吸收同齡的陳姓、楊姓男子擔任旗下廣告代理商，分別在抖音及個人IG上捧大筆鈔票、開跑車、戴勞力士水鬼錶，藉著炫富吸引他人入會下注。桃市警少年警察隊經長期偵查，循線逮捕陳姓等3嫌到案，從網站後台發現，開張經營3個月，下注總金額高達1.7億元，警方另從陳男住處起出968萬元賭資，全案依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦中，至於會員人數以及網站金錢流向，仍向上追查中。

    少年警察隊表示，今年3月網路巡邏時，發現20歲陳姓男子經常在IG和抖音發布手捧大把現金鈔票、戴著勞力士「水鬼錶」和開著BMW跑車的照片，因此吸引逾10萬名粉絲追蹤，此外，他還利用IG和抖音私下招募博弈會員，非法經營博弈網站，協助會員註冊及轉帳入金；經警方深入追查，並於該網站佈線蒐證後，日前持搜索票破門查緝，當場在陳男位於中壢的家中搜出968萬現金。

    為了持續追查上線，桃市警察少年警察隊、刑事警察大隊偵八隊及科技犯罪偵查隊成立專案小組，在青春專案期間積極佈線，向上溯源，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，發現林姓及楊姓嫌犯涉有重嫌，檢察官旋即指揮警方分別前往八德及平鎮區將2嫌拘提到案。

    警方專案小組同時也發現，這個博弈網站分工分層，先以高薪資吸收青少年打工，擔任招募會員工作，並吸收會員註冊博弈帳號及開版下注，另外再吸收人頭開立銀行帳戶，藉以收取賭資，並佯稱網站是良性休閒、保證獲利及出款等誘使賭客大量入金，該博弈網站在短短3個月內，不法吸收賭金高達1億7千多萬。

    少年隊長戴賢指出，受武漢肺炎疫情的影響，青少年放暑假期間減少從事戶外活動，在家使用網路的時間增加，犯罪集團即可能利用Line、Ig或Facebook等社群誘騙青少年打工而衍生後續犯罪及被害事件。

    他同時呼籲，青少年暑假在外打工，應注意求職陷阱，千萬不要相信「輕鬆獲利」等口號而淪為犯罪工具或是欠下鉅額賭資，進而衍生其他犯罪行為，家長也應該多留意青少年的交友、金錢使用情形等，警察機關也會持續針對網路博弈非法行為加強掃蕩，讓青少年有一個優質的成長空間。

    桃市少年警察隊日前在中壢區逮到20歲陳姓男子，屋內起出968萬元賭資、勞力士水鬼錶及BMW跑車等贓物。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市少年警察隊日前在中壢區逮到20歲陳姓男子，屋內起出968萬元賭資、勞力士水鬼錶及BMW跑車等贓物。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市少年警察隊日前在中壢區逮到20歲陳姓男子，屋內起出968萬元賭資、勞力士水鬼錶及BMW跑車等贓物。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市少年警察隊日前在中壢區逮到20歲陳姓男子，屋內起出968萬元賭資、勞力士水鬼錶及BMW跑車等贓物。（記者陳恩惠翻攝）

    陳姓男子的社群有10逾萬人追蹤。（記者陳恩惠翻攝）

    陳姓男子的社群有10逾萬人追蹤。（記者陳恩惠翻攝）

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