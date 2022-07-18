賴香伶批「論文門」被轉移焦點 林智堅：抹黑、攻擊式選舉已過時

民進黨桃園市長參選人林智堅今造訪桃園後站商圈，品咖啡、大啖河粉。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/18 13:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今造訪桃園後站商圈，品咖啡、大啖河粉還有逛書店，有關媒體問及，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶抨擊，「論文門」事件從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都在試圖轉移焦點，林智堅對此回應，很遺憾都是看到賴香伶對不同候選人提出的攻擊，回擊稱這種抹黑或是攻擊式的選舉方式已過時，最重要是勤走基層、聆聽市民聲音。

林智堅請辭新竹市長後持續勤走桃園市基層，為傾聽新住民心聲、關心新住民需求，他今天前往新住民、移工人口眾多的桃園火車站後站，在DIY體驗越南滴漏咖啡、品嚐越南河粉後，他指出，桃園市的新住民人口將近6萬4000人，在全國排名第4，尤其是桃園後站到了假日，有非常非常多新住民會到這裡來休假，也因此，這些新住民的朋友來到台灣、落腳台灣，為了一解鄉愁，其實吃美食是最好的一個方法，大讚今天品嚐了非常、非常道地的北越口味越南河粉，非常的清爽、河粉也非常的Q彈，湯頭又非常的渾厚，很推薦大家有機會可以來品嚐看看。

林智堅表示，過去在新竹的時候，因為新竹和桃園一樣有很大量的新住民，所以成立新住民的服務中心，不過桃園比新竹做的更多、更早，在2017年成立新住民聯合服務中心、2021年也成立了新住民的事務科，專門在為新住民朋友來做各項工作的輔導，其實新住民服務科必須要跨局處，包括社會局、勞工局、甚至於教育局，因為新住民孩子教育的問題，也是非常關鍵和重要。

林智堅透露，已經很久沒有來到後站，這次來到後站看到這幾年來桃園市政府在後站的環境上也做了很大尺度的整理，尤其讓他印象比較深刻的就是騎樓的空間、還有騎樓的順平，應該在過去一段時間，桃園市政府做了一些努力，希望未來擔任桃園市長後，不僅能夠結合新住民朋友，藉由他們的慶典、活動、美食來推廣，讓這個區域成為一個以新住民文化和美食為中心的特色，讓很多外地的朋友來到這裡，彷彿就來到異國的街區，他也表示已邀集各界顧問，在各個面向做政策規劃，未來會把分成不同的族群、產業、交通、教育、文化、環境等各個面向，陸續地推出政策白皮書。

針對賴香伶抨擊「論文門」，從總統、院長到局長都在轉移焦點？林智堅對此表示，賴香伶最早宣布參選桃園市長，覺得比較可惜比較遺憾的是，大部分在新聞上、媒體上看到的，都是她對於不同的候選人提出的一些攻擊，比較期待的是，大家都可以藉由到基層，譬如說到廟宇、或者是到產業，像來到新住民所開設的店，了解他們的文化，了解他們的需要，最重要的是勤走基層，聆聽人民的聲音、桃園市民的聲音，這種抹黑或者是攻擊式的選舉方式其實過時了，相信桃園市民並不喜歡。

民進黨桃園市長參選人林智堅今造訪桃園後站商圈，品咖啡、大啖河粉，還有逛書店，關心及了解新住民、移工需求。（記者魏瑾筠攝）

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