夜遊桃園大溪與神同行 百年社頭上場夜練超「神」氣

共義團，代表陣頭有龍陣、將軍及童仔演出。（記者李容萍攝）

2022/07/17 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典壓軸的遶境活動，即將於21、22日（農曆6月24日）登場，計有35個社頭參與迎神遶境，包括北管、童仔、將軍、舞龍、舞獅等陣頭齊聚，整整2天從白天到半夜的遶境，將使大溪老城區彷彿不夜城般熱鬧；參與的社頭近日利用太陽下山時間分梯夜練，讓夜遊老城區的遊客，有機會「捕獲野生大仙尪」。

市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）調查，大溪傳承百年以上的社頭計有9個，包括樂安社、同仁社、興安社、協義社、大有社、慶安社、三層新勝社、慶義社、三層福安社；其中，興安社由大溪街上 、市場的零售商及生意人組成，俗稱「生意人社」；由地方士紳發起成立的大有社，以青商會、後備軍人、扶輪社、獅子會等社團為主，因獲頗具影響力的士紳、地主出力、贊助最多，又稱「有錢人社」。

協義社所在區域為大溪街區，舉凡製作神桌、家具、棺木等均屬木器同業範圍，其特有的「墨斗陣」是一大看點，俗諺「扛墨斗，會聰明」，過去木器店家都會讓店內的學徒們參加「墨斗陣」團練，以期未來修業之路能對師父教導快速心領神會；三層福安社主祀五穀先帝，代表的陣頭為童仔、北管與將軍，社員初期成員多從事煤礦開採，加上長期受鳥嘴尖山煤礦業主資助，使新勝社成為三層資源最豐富的社頭。

大溪在地文史工作者黃建義表示，在台灣的宗教廟會活動規模素有「北關公、南媽祖」的比喻，大溪社頭文化發展逾百年，由不同地區與職業類別居民自發組成的社頭組織，就是年年為「聖帝公」慶生的固定班底，平日在外鄉工作的大溪子弟，這幾天也會趕回家鄉參與活動，活動進行時，很多人都是經過自家門口或親戚朋友家門口，那種彼此互動的情感交流，是一般廟會活動少見的，這項慶典活動被稱為「大溪人的第二個過年」，也被登錄為桃園市無形文化資產。

若想一睹神將風采，即日起至8月7日在大溪武德殿​展出「將軍在走，神氣要有！」動態影像與數位互動，民眾從中可以感受社頭人穿戴上神裝裝備時，化身神格的動態表現與精神轉換。

協義社在大溪老街遊街夜練，吸引遊客同框合影。（記者李容萍攝）

協義社特有的「墨斗陣」是遶境一大亮點。（記者李容萍攝）

協義社在大溪老街遊街夜練，吸引遊客同框合影。（記者李容萍攝）

協義社活靈活現的龍陣，吸引遊客圍觀。（記者李容萍攝）

三層福安社主祀五穀先帝，代表的陣頭為童仔、北管與將軍。（記者李容萍攝）

三層福安社主祀五穀先帝，代表的陣頭為童仔、北管與將軍。（記者李容萍攝）

大溪武德殿展出「將軍在走，神氣要有！」動態影像與數位互動。（記者李容萍攝）

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