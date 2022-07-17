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    首頁　>　桃園市

    「推筒子賭場」藏身偏僻鐵皮屋 警方凌晨攻堅破門逮32人

    桃園警方持搜索票破門攻堅查獲麻將筒子賭場，查獲賭場監視器及賭客。（記者李容萍翻攝）

    桃園警方持搜索票破門攻堅查獲麻將筒子賭場，查獲賭場監視器及賭客。（記者李容萍翻攝）

    2022/07/17 23:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區一處偏僻產業道路鐵皮屋遭檢舉經營職業賭場，楊梅警分局獲報後由偵查隊派員監控蒐證，凌晨執行攻堅，當場查獲負責人許姓男子（57歲）、張姓（21歲）、曾姓（24歲）工作人員及29名賭客，查扣賭資、抽頭金85萬餘元、賭具、點鈔機、無線電、監視器等證物，全案於今日訊後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方調查，這間麻將推筒子職業賭場藏身在產業道路的鐵皮屋內，由於該地點偏僻，賭客進出頻繁也不易遭人察覺，警方日前接獲情資，經過多日的跟監蒐證，發現確實有不明人車頻繁出入、明顯有可疑之處，經持桃園地方法院核發的搜索票結合刑警大隊偵二隊、保安警察大隊霹靂小組執行攻堅，現場男女賭客29人聽到「警察，開門」，紛紛鳥獸散逃逸不及被大批警力團轉包圍。

    警方於現場查獲負責人、荷官、現場工作人員及29名賭客共32人，並查扣賭資現金84萬元、抽頭金現金1萬7000元、賭具（麻將40顆）、骰子、點鈔機、監視器及無線電等物品。經警方偵訊後將許姓負責人、張姓及曾姓工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另29名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方查扣麻將賭具和骰子。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣麻將賭具和骰子。（記者李容萍翻攝）

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