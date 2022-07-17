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    民進黨全代會「智慧連線」 沈慧虹贈林智堅觀音平安符

    新竹市長參選人沈慧虹與桃園市長參選人林智堅「智慧連線」。（新竹市黨部提供）

    新竹市長參選人沈慧虹與桃園市長參選人林智堅「智慧連線」。（新竹市黨部提供）

    2022/07/17 17:34

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨今（17日）舉辦全國黨代表大會，新竹市長參選人沈慧虹與桃園市長參選人林智堅「智慧連線」，她特別贈送林智堅竹蓮寺與金山寺的觀音平安符，希望家鄉的觀音菩薩，能給他力量，也祈求保佑兩人都高票當選。

    今天是沈慧虹辭去新竹市副市長職務後，首度與林智堅同台亮相，沈慧虹表示，其實昨天深夜兩人都還沒睡，她有打電話給林智堅，彼此互相鼓勵、加油打氣。

    沈慧虹說，適逢今日觀世音菩薩成道日，她一大早專程到新竹竹蓮寺和金山寺，祈求觀音保佑，讓市民平安、健康、心靈安定；也特別向觀音求平安符，今天來送給林智堅，希望家鄉的觀音菩薩，能給他力量，讓他為更多人服務，高票當選。

    沈慧虹分享，剛剛林智堅看到她第一句話就說「變瘦了！」她也笑回，林智堅第一次迎戰新竹百日奇蹟，瘦了11公斤，「這些都是我們努力過的印記。」最近也有鄉親發現林智堅的西裝褲破了、沈慧虹的小白鞋髒了，沈慧虹強調，這就代表兩人勤奮努力、走到城市的大街小巷，將來會繼續努力爭取市民支持。

    針對當選後未來合作，沈慧虹表示，新竹桃園智慧連線，不只是林智堅與沈慧虹連線，也代表著桃竹產業、生活的緊密相連。生活上，桃竹備援管線工程，桃園人支援新竹人水，新竹人都記得；產業上，竹科是科技、研發重鎮，桃園是製造大縣，桃竹就是台灣的科技走廊，未來兩人將攜手持續推動五楊高，讓桃竹生活圈更靠近。

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