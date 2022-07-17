林智堅稱是高高在上的院長 張善政提2點反駁

針對民進黨桃園市長參選人林智堅稱，國民黨桃園市長參選人張善政（前左二）是高高在上的院長、跟人民有距離感，張善政今以兩點說明反駁。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/17 12:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對民進黨桃園市長參選人林智堅稱國民黨桃園市長參選人張善政是高高在上的院長、跟人民有距離感，張善政今以兩點說明反駁，表示懷疑他是否接地氣、高高在上的人，除了可以去問台南大地震受他協助過的台南鄉親，加上他過去超過十年每個禮拜好幾天花在接觸土地，這樣的人會不接地氣嗎？會高高在上嗎？要林智堅或是民進黨的自己回答。

張善政今至大園區五福宮參香祈福後受訪表示，他指出，第一點他有沒有接地氣、是不是高高在上，最好的諮詢對象是去問2016年0206地震時任台南市長、現任副總統賴清德，以及他協助的台南鄉親；第二點他過去超過十年，每個禮拜好多天在務農、在種樹、在拔草，每個禮拜有這麼多的時間，花在接觸土地上面，還不夠接地氣嗎？

張善政表示，自己從學生時代開始，多少時間在工地擔任實習的工程師，就業後負責好多工程，在工地跟那些基層勞工胼手胝足、打拚把一個工程做好，大家覺得說一個工程師，跟基層勞工一起在工地打拚，這樣的人會不接地氣嗎？會高高在上嗎？這些問題請林智堅或是民進黨的朋友你們自己回答。

針對張善政稱林智堅是要選偶像劇主角、不是選市長，是否認為自己可以當偶像劇主角？張善政則是笑了兩聲後，重申兩次「我從來沒有這樣想」。

至於林智堅說選市長是要選會做事的人，反駁張善政選偶像劇男主角一說，張善政還藉機宣傳自己的書，提及2019年他出了一本書叫做《會做事的人》，講了自己從求學時代到後來從政的整個過程，他（林智堅）說要選一個會做事的人，「我感謝他替我宣傳，大家可以去看那本書，誰才是真正會做事的人」。

媒體還問及，假如兩個人有機會同場，會建議林智堅先把書讀好？還是先把頭髮抓好？張善政則是大笑三聲，稱這個建議都很好，「他自己，我覺得兩個都應該去下手」。

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