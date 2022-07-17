調解與邱奕勝心結遭酸無溝通能力 張善政反問：邏輯好奇怪

國民黨桃園市長參選人張善政（前左二）認為，民進黨桃園市長參選人林智堅把黨內互相合作看成是誰幫你忙、那個人的能力你很缺乏，相當傻眼稱「我覺得這個邏輯好奇怪」。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/17 11:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨抨擊，國民黨桃園市長參選人張善政找黨主席朱立倫幫忙整合桃園市議會議長邱奕勝，是缺乏協調、溝通能力，不適合當市長。張善政今受訪對此大表不能認同，認為林智堅把黨內互相合作看成是誰幫你忙、那個人的能力你很缺乏，相當傻眼稱「我覺得這個邏輯好奇怪」。

距離年底選舉剩下四個多月，張善政、林智堅連日來隔空對嗆，雙方一來一往煙硝味四起。針對國民黨下個月將在桃園舉辦全代會，被外界認為是要展現團結氣勢，張善政今至大園區五福宮參香祈福後受訪表示，氣勢展現是一定要，但也不是到了全代會才團結，其實團結的工作早已展開。

媒體追問，林智堅見縫插針說，張善政找朱立倫調解跟邱奕勝之間的心結，是缺乏協調跟溝通的能力，不適合當市長。張善政起初聞言僅回「哦，好」，又隨即補充說明表示，一個黨在打選戰時，裡面的人互相合作、搭配，是很正常的事情。

張善政反問，就像鄭文燦市長帶著林智堅跑很多行程對不對？自己從來沒有說林智堅沒有開拓行程的能力，張善政認為鄭文燦帶著林智堅跑行程，也是民進黨自己黨內合作的一個表徵，有去質疑林智堅沒有開拓行程的能力嗎？沒有這個樣子講對不對？對於林智堅把黨內的朋友互相、合作看成是說誰幫你忙，那個人的能力你很缺乏，張善政直言，「我覺得這個邏輯好奇怪」。

至於是否認為林智堅從農會系統拜會到漁會系統是在拓展票源？張善政表示，不敢說拓展票源不拓展票源，從自己的角度來講，基層的農會、漁會本來就是需要付出很大關愛的對象，並表明本身也是農會會員，這幾年也花了很多時間務農，拜訪農會也好、漁會也好，張善政認為，拜會以外最重要的是說，到底跟他們有沒有共同的語言，他相信過去這麼多年務農的經驗，包括農損、包括申請有機認證，這一串過程都是他跟農民對話非常好的基礎，是別的政治人物未必有的。

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