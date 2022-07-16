桃園閩南文化節登場 3名市長參選人同場未同框

景福宮的藝閣車搭配陣頭演出，讓民眾看得目不轉睛。（記者謝武雄攝）

2022/07/16 22:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園閩南文化節「藝閣VS踩街」活動今天下午5點在市府前廣場熱鬧登場，3位市長參選人林智堅、張善政、賴香伶首度同場未同框。林智堅受訪時說，閩南文化節活動融合傳統節慶及年輕人創意，他擔任新竹市長時就極力推廣類似活動，未來若擔任桃園市長，一定會在既有基礎上將活動擴大舉辦。

最早到場的是賴香伶，其次是張善政，桃園市長鄭文燦致詞時也介紹市長參選人，張善政獲悉賴香伶也在場，上前握手致意，活動開始前，張善政、賴香伶也到會場和民眾握手致意、也和支持者合影留念後離去；至於林智堅則是活動開始後才到場，鄭文燦介紹林智堅，現場民眾熱烈歡呼。

林智堅說，已經參加兩場閩南文化節活動，可以感受鄭文燦市長任內對於文化工作保存的用心，事實上，他在新竹市長任內就很重視文化保存、推廣工作，未來若入主桃園，會擴大舉辦。

鄭文燦說，閩南文化節因為疫情停辦兩年，今年擴大舉辦，「藝閣VS踩街」活動融合傳統跟現代，普遍獲得各廟宇、社團認同，今年的「藝閣VS踩街」活動共有45輛藝閣車及超過千人的表演團隊參加，邀請桃園在地宮廟、學校、社區團體參與製作拿獎金，主辦單位還邀請台灣獅陣、高蹺陣、鬥牛舞、森巴舞表演、北港朝天宮大型真人藝閣車「貴妃酒」，為活動帶來不一樣的視覺饗宴。

景福宮的藝閣車搭配陣頭演出，讓民眾看得目不轉睛。（記者謝武雄攝）

桃園市長鄭文燦開鑼後，「藝閣VS踩街」活動正式展開。（（記者謝武雄攝）

鄭文燦介紹到場參選人，張善政獲悉賴香伶也到場，特別前往致意。（記者謝武雄攝）

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