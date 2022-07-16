柯文哲桃園景福宮參拜 稱民眾黨「tiffany green」色是融合藍綠

景福宮主委簡征潭向台北市長柯文哲說明各項文物。（記者謝武雄攝）

2022/07/16 16:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北市長柯文哲今到桃園為市長參選人賴香伶拉抬聲勢，一行人從桃園火車站騎腳踏車到景福宮參香；柯文哲說，看到景福宮覺得很親切，因為台大醫院旁邊就是景福門，台大醫院也有「台大景福基金會」，雖然賴香伶選情落後，還是會一步一腳印，勤走基層獲得選民支持。

柯文哲是在賴香伶、桃園區議員參選人黃成峻等人陪同下於上午8點從火車站

騎腳踏車沿中正路往景福宮方向出發，並向沿途民眾打招呼，隨後一行人到達景福宮，受到主任委員簡征潭、基金會董事長蘇家明等人熱烈歡迎，柯文哲等人也按古禮向主祀開漳聖王上香、獻花、獻財帛，簡征潭則致贈柯文哲景福宮文創商品。

簡征潭也帶領柯文哲等人參觀景福宮各項文物、古蹟；座談時，眼尖的柯文哲發現景福宮服裝的顏色，與民眾黨色系相符，他還說這種顏色叫作「tiffany green」，在光譜上就是藍色、綠色混合，也讓在座的廟方人有感而發，認為這就是藍綠通吃。

柯文哲也說明，台大醫院與景福有很深淵源，除了景福門外，台大醫院也有「台大景福基金會」，所以他看到景福宮名稱覺得很親切。

柯文哲也提到，民眾黨是新興政黨，賴香伶雖然民調落後，但知名度並非一天造成，她還是要一步一腳印，畢竟政治還是要有人情世故，不管你多有名，還是要走入群眾；選舉要線上、線下並進，「線上有知名度，線下有握過手」。

最後柯文哲與現場人員大合照，並為黃成峻等7位議員參選人授戰袍，並以「Do your best」勉勵7人努力衝刺、高票當選。

台北市長柯文哲等人，到桃園區景福宮參拜。（記者謝武雄攝）

台北市長柯文哲以黨主席身分，為市議員參選人黃成峻等人授戰袍。（記者謝武雄攝）

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