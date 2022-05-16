北橫重要地標 巴陵步道整建預計8月完工啟用

巴陵1號隧道長68公尺、曾經是展示空間。（記者李容萍攝）

2022/05/16 23:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區「巴陵大橋」是北橫公路上重要地標，也是進入拉拉山風景區的門戶，其中巴陵舊橋，巴陵1、2號隧道及巴壟橋紀念柱，都被指定為歷史建築；市府風景區管理處爭取交通部觀光局「體驗觀光─地方旅遊環境營造計畫」並獲1000萬元補助經費，辦理「巴陵時光步道串聯整建工程」，進行包括巴陵1、2號 隧道改善、公共廁所、鋪面及導覽標誌更新、甲蟲館及蝴蝶館設施整建改善等。

風管處長廖育儀表示，此工程去年11月開工，考量市境近年遭逢數次風災、地震等天然災害，於今年1至5月辦理巴陵隧道口進行地震災修工程，由於兩案工區重疊，近日災修工程完工後已進場施作，施工期間巴陵大橋端出入口必須封閉，巴陵古道僅能由拉拉山遊客中心步行至稜線觀景台，遊客須原路折返，預計8月完工啟用。

廖提到，完工後，遊客自拉拉山遊客中心步行古道沿途經過蝴蝶館、甲蟲館、闊葉林館、地質館，再經過稜線觀景台、2號隧道、巴陵鐵橋及1號隧道，形成一個完整旅遊動線，並加以串聯遊憩動線各個特色節點。

另外，在蝴蝶館花廊步道兩側花台進行土壤改造，栽植多種誘蝶植物；於甲蟲館前廣場進行高壓磚鋪面改善；2號隧道外則進行廁所改善及美化作業，並增設遮蔭棚架及座椅，提供遊客停留及等待的休憩空間；在1號隧道外以「巴壟橋紀念柱」為核心整修觀景平台、優化沿途導覽指標，利用1號隧道前、北橫舊公路腹地設置夜間觀星休憩平台。

巴陵1號隧道長68公尺、曾經是展示空間。（記者李容萍攝）

市府風景區管理處所發包巴陵2號隧道周邊模擬示意圖。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

巴陵隧道口。（記者李容萍攝）

巴陵1號隧道已架設圍籬進行施工。（記者李容萍攝）

巴陵舊橋功成身退由巴陵大橋取代北橫交通重責。（記者李容萍攝）

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