3.5萬份默沙東口服抗病毒藥晚間抵台

我國向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），其中3萬5280份16日晚間8時47分飛抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

2022/05/16 20:54

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒口服藥（Molnupiravir），其中3萬5280份今（16）日晚間飛抵桃園機場。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，抗病毒口服藥到貨後，將優先保留提供給長照機構及洗腎患者兩類患者。

這批抗COVID-19病毒口服藥共有3萬5280份，由長榮航空BR-633貨運班機自美國芝加哥空運來台，班機晚間6時47分降落桃園國際機場，停靠501貨機坪，地勤人員將藥品卸下貨艙後，進行後續通關作業。

指揮中心先前已採購默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000人份、輝瑞口服藥（Paxlovid）約72萬人份，考慮莫納皮拉韋可適用於洗腎、長照族群，因此最近向默沙東藥廠再簽訂合約加購5萬份，另簽訂5萬份開口合約。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，統計今年1到5月，輝瑞口服藥Paxlovid使用累計6093人份、默沙東Molnupiravir累計使用2566人份，總計使用達8659人份

羅一鈞說，今日到貨的Molnupiravir會盡快鋪貨提供第一線人員使用，長照機構若發生確診或群聚時，很適合使用藥物，考量長照機構住民較適合使用管灌藥物，而Paxlovid沒有辦法磨粉，另洗腎患者因為腎功能關係，也較適合使用Molnupiravir，因此會優先保留給這兩類民眾。至於其他民眾，經醫師評估後有需求也會透過其他管道來提供。

我國向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），其中3萬5280份16日晚間8時47分飛抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

我國向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），其中3萬5280份16日晚間8時47分飛抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

我國向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），其中3萬5280份16日晚間8時47分飛抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

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