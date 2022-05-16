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    首頁　>　桃園市

    桃園+8635例 鄭文燦：26處接種站18、21日開打莫德納、高端

    市長鄭文燦於疫情説明會中宣布新的防疫事項。（記者陳恩惠翻攝）

    市長鄭文燦於疫情説明會中宣布新的防疫事項。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/05/16 16:23

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今天新增8635例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦下午召開市府防疫專案會議後，主持疫情說明會時表示，市境確診個案數略微下降，仍需謹慎面對，特別要關注長者確診個案數，目前居隔有6607人，截至昨天為止，居家照護總案件數達10萬1722件，完成線上醫療諮詢者有42204件、占41％，各大醫院皆很用心照顧居家照護者，只是診所速度較為緩慢，要請各診所持續協助，分散居家照護個案。

    鄭文燦同時也宣布防疫新事項，包括市境內採檢站包括有十四家醫院、七家診所、九處社區總數為30個，還要在中壢慈濟園區、大溪及龜山區再增加三處採檢站；其中，中壢慈濟園區從5月19日起投入採檢服務，由北醫和新國民醫院承接；龜山站則由桃園長庚醫院服務，運用桃園長庚醫院採檢站，事實上龜山區的林口長庚已經滿載，希望利用桃園長庚來分擔林口長庚門診壅塞的問題；另外大溪也會增加一個採檢站，屆時桃園將達33處社區採檢站，目前市境採檢量能，包括醫院和社區採檢站可達一萬八千人，昨天採檢6225人，目前估算，社區採檢站的陽性皆達80％，代表社區傳播仍在進行中。

    鄭提及，市境有5家醫院也設置幼兒綠色通道，讓幼兒和家長使用，包括林口長庚、部桃、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院及國軍桃園總醫院。至於幼兒急性專責病房主要是由林口長庚、部桃、國軍桃園總醫院這3家擔任，也會協調醫院之間的上轉和下轉，務必讓幼兒得到更好的照顧。

    有關疫苗接種規劃，鄭文燦說明，自今天起包括65歲以上長者、長照住民等可再進行施打第二劑的追加劑，除了醫療院所能接種疫苗外，桃園市5月18日及21日上、下午將於26處社區接種站開設莫德納和高端疫苗的接種作業，可提供11萬人次的接種服務，同樣不限劑次皆可免預約到接種站施打，長者有特別服務，60歲以上長者可搭愛心計程車、領700元禮券和桃園好米1包，希望能增加疫苗的涵蓋率。另外，6至11歲國小童入校接種，12歲以上會另行安排時間，12至17歲國高中生若無完成一、二劑，也可以到醫療院所接種。

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