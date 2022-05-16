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    土地誤登載給同名同姓者 地政所29年前搞烏龍國賠417萬

    持分土地誤登載給同名同姓者，地政所29年前搞烏龍判國賠417萬元。（記者鄭淑婷攝）

    持分土地誤登載給同名同姓者，地政所29年前搞烏龍判國賠417萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2022/05/16 16:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地政人員29年前辦理一筆土地權利人身分證字號補登作業時，誤將蔡姓權利人個資登載成另名同名同姓男子的身分證字號、出生日期，導致該筆土地輾轉買賣給第三人，蔡男繼承人發現這起離譜疏失，向現在轄管的龜山地政所提出國家賠償告訴，桃園地院法官認為地政所人員當初登記錯誤，造成蔡男繼承人喪失土地所有權，自應負損害賠償責任，依據2018年該筆土地交易價格，判決地政所應賠償蔡男繼承人417萬1290元。

    龜山地政所回應，目前尚未收到判決書，收到後將與上級單位地政局研議，是否提出上訴。

    蔡男繼承人主張，蔡男擁有該筆土地1/18權利、面積約10餘坪，1993年桃園地政人員針對該筆土地辦理權利人身分證字號補登作業，未詳實核對身分資料，將已於1991年死亡的蔡男個資，誤登載成另名同名同姓男子的身分證字號、出生日期；直到2018年該男以遺失為由，向地政所申請土地書狀補發，隨即將土地以贈與、買賣方式移轉第三人，該筆土地又輾轉買賣給其他人，因此向地政所提出國賠告訴。

    地政所主張，該筆土地誤載時間為1993年，蔡男繼承人請求權已罹時效，即使未超過時效，土地損害原因是因同名同姓的男子辦理權狀補發所致，與地政所無涉；地政所另主張，若蔡男繼承人有於蔡男死亡後6個月內法定期間申辦遺產稅及繼承登記，就不會發生蔡男謊稱權狀遺失補發導致土地移轉情事，蔡男繼承人亦有過失，損害計算則應以1993年土地價值為據。

    法官認為，地政所人員1993年登記錯誤，造成土地於2018年被移轉，蔡男繼承人因此喪失繼承權，地政所自應負損害賠償責任；而請求權時效從知悉損害起算2年或損害發生起算5年，地政所曾於2018年召開協調會，而蔡男繼承人實際受損為2018年土地移轉時，提出國賠時間為2020年皆未逾時效，至於地政所主張蔡男繼承人未即時申辦遺產稅及繼承登記，與此案並無因果關係，計算基準則依2018年該筆土地交易價格計算，判決地政所應賠償蔡男繼承人417萬1290元，可上訴。

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