桃市議員牛煦庭確診 服務處本週全面遠距辦公

桃園市議員牛煦庭於個人粉絲專頁po文表示「中標啦！本週服務處全面遠距辦公，請大家見諒。」（翻攝自牛煦庭個人粉專）

2022/05/16 14:39

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市議員牛煦庭剛剛在臉書發文表示確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），桃園市議會表示，議員可透過遠距視訊方式參與會議，在總質詢期間還可以自行透過順序調整，達到參與會議目的。

牛煦庭在個人臉書粉絲專頁發文表示，上週四（12日）快篩陰性，到了週末（14日）中午覺得身體不適，提早使用議會公發的亞培快篩，出現兩條線、在家休養；週日上午改以購置的羅氏快篩，仍是兩條線，於是乖乖去排隊PCR，今天上午收到確診通知。

牛po文指出「長庚排PCR，算是速度快的，一個多小時就搞定，和我同天快篩陽性的球隊隊友跑巨蛋，則是隨著人龍環繞體育場等了三個多小時，足見疫情嚴重、人力吃緊。PCR站點增設怕是不能解決醫檢人手不足的問題，快篩陽性判定確診，以症狀分流來處理，才是治本之道。」

牛表示，他的症狀輕微，經週末2天休養後，沒流鼻水、喉嚨痛也消腫，不過一通報確診，不管症狀就是要隔離7天的；本來排定明天進行的總質詢也要延後，工作節奏也亂了，頗為麻煩。

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