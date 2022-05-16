「類0+7」今上路？ 鄭文燦向中央喊話：須滿足4配套措施

中央有意採取完整接種3劑疫苗的密切接觸者快篩陰免隔離的「類0+7」，桃園市長鄭文燦對此向中央喊話，須有4個配套措施。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/16 12:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中央有意採取完整接種3劑疫苗的密切接觸者快篩陰免隔離的「類0+7」，桃園市長鄭文燦向中央喊話需要有配套措施，才能兼顧同住家人，並滿足工作、生活需求，同時他也建議4個配套措施，包括第3天、第7天各須快篩1次、有症狀就快篩、須自主防疫不得在外用餐，且要提供足夠快篩。

鄭文燦表示，昨天指揮中心的線上會議主要是討論「類0+7」，但他認為，需要有相關配套，包括要快篩幾次？第三劑打好打滿民眾必須要遵守哪些規範？是須自主防疫或自主健康管理？

鄭文燦向中央喊話，倘若要「類0+7」，需要有4項配套措施，包括密切接觸者第3天、第7天要做快篩；如果有症狀也要立刻做快篩，確保防疫安全；密切接觸者仍應自主防疫，不得在外用餐；且因同住家人陰轉陽比例滿高，對此也要提供足夠的快篩試劑，確保陰轉陽可以快速篩檢，不要造成二度傳播。

針對21、22日國中會考這週末登場，國中3年級生今日起停課，鄭文燦表示，從今天開始國三學生學校停課，國三學校的補習班也停課，確保同學防疫安全，也確保考試權利。

鄭文燦表示，國中會考也有隔離試場的規劃，他今天會去視察，原則上希望學生這週能夠用遠距教學、全力衝刺。

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