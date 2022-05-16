疑女友與前男同事曖昧 女縱火洩憤卻燒掉整排機及1壽司店起訴

壽司郎桃園國際路店遭縱火燒毀14輛機車，壽司郎外牆及廚房也遭到波及。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2022/05/16 12:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市27歲呂姓女子不滿前女友與昔日翁姓男同事過從甚密，今年3月間持汽油縱火燒毀翁男機車洩憤，火勢卻一發不可收拾，延燒整排機車及翁男工作的壽司郎桃園國際路店，呂女縱火後在友人陪同下到警局自首，桃園地檢署檢察官今依放火燒毀他人所有物致生公共危險罪嫌將她起訴，因呂女符合自首，建請法院依規定減輕其刑。

呂女與交往6、7年的女友分手，不滿前女友與翁男過從甚密，懷疑是翁男介入致2人分手，今年3月29日中午12點36分，她帶著2桶汽油到翁男工作的壽司店停車場，將翁男機車移至停車格後方放倒，將整桶汽油澆淋車身並持打火機引後，呂女駐足看著翁男機車被火吞噬數分鐘才緩緩離開現場，未料，大火持續蔓延旁邊整排機車，波及壽司店外牆、廚房，正值中午用餐時段，員工發現後趕緊持滅火器救火，消防人員獲報趕抵於1點20分將火勢撲滅。

火警總計燒毀14輛車，除了翁男、無辜車主機車，呂女的機車也在其中，壽司店外牆、排風風管、廚房冰箱、食材、電路板都因此受損，呂女縱火後在友人陪同下報案，呂父也趕到派出所，為女兒行為致歉，並稱會盡力賠償。

呂女警訊、偵訊時自白坦承犯行，並有證人證述、呂女購買做案汽油及汽油桶監視器畫面，檢方今依放火燒毀他人所有物致生公共危險罪嫌將她起訴，由於呂女犯案後自行報警並承認是縱火者，建請法院依規定減輕其刑。

呂女（右）縱火後在友人陪同下向警方自首。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

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