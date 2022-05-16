呂玉玲：羅智強跟桃園沒淵源 非空降而是跨區

國民黨立法委員呂玉玲表達參選桃園市長的強烈意願。（資料照）

2022/05/16 10:11

〔記者林良昇／台北報導〕對於前台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，國民黨立委呂玉玲今表示，桃園市4位立委人才濟濟，羅智強跟桃園沒淵源，到桃園選市長非空降而是跨區，羅應先到桃園敦親睦鄰，熟悉人情世故，「玉玲姊姊」很願意協助羅智強一起打拚。

宣布參選桃園市長的呂玉玲今早接受廣播節目專訪，表達對於參選市長的意志，呂表示，桃園市504位里長中有486位連署支持她，31位國民黨議員中獲得29位支持，這就是她跟在地的連結，也有信心她就是最強的。

對於外傳呂玉玲在之前的民調中落後，呂表示，她並沒有看過那份民調，所以不予置評，但她從4月20日宣佈參選到現在，有做過內參民調，桃園各區的反應還不錯，她和所有對手的民調都很接近。

呂玉玲認為，桃園市長人選，黨中央沒有所謂的內定，也從未聽過黨中央內定提名誰參選，她會尊重國民黨的機制繼續走下去，相信可以爭取到提名。

對於辭去台北市議員宣布要參選桃園市長的羅智強，呂玉玲表示，歡迎羅來桃園，桃園好山好水好人情，要在地培養人才，在桃園，國民黨人才濟濟，有4位立委、31位議員，如果黨中央認為桃園人才不夠，自然會派人協助，這樣就是所謂的空降。

呂玉玲說，羅智強是台北市議員，跟桃園比較沒淵源，人生地不熟，今年4月突然說要來桃園服務，這不是空降而是跨區。桃園是族群融合的大家庭，羅應先到桃園敦親睦鄰，熟悉桃園的人情世故，才能苦民所苦，「玉玲姐姐很願意來協助智強」，希望羅能跟她一起爲桃園打拚，為鄉親服務。

呂玉玲也提到，她跟羅智強有很多合作的空間、方式。就算黨中央提名羅智強，她也會幫助羅，合作團結，國民黨在桃園才會勝選。

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