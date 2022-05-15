到北橫一次賞2種花！ 桃園繡球花、金針花好好拍

「桃園繡球花季」打造出入口意象，將繡球花以翅膀圖樣裝飾。（記者李容萍攝）

2022/05/15 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區北橫公路的台七桃花源休閒農業區（枕頭山商圈）及鄰近農場正值繡球花開季節，市府農業局5月7日至6月5日辦理「桃園繡球花季」，這兩天天公不作美、雨下下停停，影響民眾出遊意願，市府農業局統計兩週假日攬客逾10萬人次，但14、15日的遊客人數僅1.2萬人次，繽紛的繡球花海只見零星遊客參觀，令花農們好無奈，不過，位於大溪區百吉休閒農業協會遊客中心旁則有整片金針花新秘境一枝獨秀，即使天候不佳，仍吸引遊客冒雨走進花田賞花、拍花，入園盛況更勝於母親節假期。

對此，農業局休閒農業科長林坤德表示，今年第2屆「桃園繡球花季」以「枕山覓徑」為主題規劃2公里的賞花步道，透過以天然材質創作的三大裝置藝術，搭配萬株繡球花海，妝點初夏山林，串聯各農場賞花點，這一連兩天假日天候不佳，山路路況較差，加上部分賞花步道有陡坡和泥濘，比較影響民眾步行賞花意願；而同時段登場的百吉金針花，因賞花區就位於百吉休區遊客中心（大溪區環北路二段）旁，賞花點集中且地勢較平緩，加上有上百個停車位，天候因素對遊客賞花影響較低，兩休區都期盼接下來的週休能迎來好天氣，也歡迎大家造訪繡球花季時，同時納入金針花行程。

林坤德說，因為「桃園繡球花季」進入農場的出入道路狹窄、會車不易，為維持交通順暢，枕頭山商圈周邊假日部分道路進行交通管制，活動期間規劃園區接駁車於假日的上午7點30分至下午4點30分發車。

至於初登場的大溪絕美金針花新秘境，一連兩週的賞金針花人潮、車潮爆量，百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，將與大溪警分局協調休區的假日交通管制措施，另外，園區雖然僅在假日開放入園，但是平日駐足外圍走廊、花田欄杆，也可以避開人潮，捕捉到美麗金針花海。

「桃園繡球花季」登場，遊客冒雨賞花樂得不用人擠人賞花、拍花。（記者李容萍攝）

大溪絕美金針花新秘境，即使天候不佳，仍吸引遊客走進花田賞花、拍花。（記者李容萍攝）

大溪絕美金針花新秘境，即使天候不佳，仍吸引遊客走進花田賞花、拍花。（記者李容萍攝）

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