桃園採檢站雨天大排長龍 醫：快篩陽1動作降病毒傳播機率

中壢天晟醫院在醫院旁幸福廣場加設戶外採檢站，民眾冒雨排成人龍等做PCR。（記者李容萍攝）

2022/05/15 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診病患日增，讓醫護人員忙得不可開交，桃園市共有9處社區採檢站、14家醫院、7家診所，共30處採檢站可提供民眾PCR採檢服務，近日來每天都湧入許多民眾大排長龍，民眾完成採檢平均等上2小時，甚至3小時 ，尤其這兩天雨勢不斷，採檢站外或是撐傘或是穿雨衣，冒雨排隊人龍風雨無阻，還得擔心群聚感染，對此，採檢站醫護穿戴防護衣裝備全副武裝、全力以赴，只能盡量做、以滿足大家辛苦排隊的採檢需求。

桃園市政府衛生局統計，5月12日的桃園PCR採檢能量，桃園各醫院、診所及社區採檢站，共採檢1萬7164位，整體陽性率為54.29％，其中社區採檢站陽性率近80％，市府推出「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」服務對象為3歲以下幼兒及75歲以上長者，市府將規劃擴大社區採檢站「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」服務，並擴大適用年齡至6歲以下幼兒及65歲以上長者，提供採檢、看診、領藥三合一服務。

天晟醫院副院長林慶元表示，隨著快篩陽性的民眾增加以及感染COVID19需要拿藥者也大增需求，近日曾有民眾不耐久候，竟對著護理人員咆哮、謾罵，他提醒大家共同對抗的是病毒，不是彼此，疫情期間，除將急診留給真正重症需要搶救的病人，醫護同仁往往班內忙到無法吃飯喝水，為的是讓民眾能儘速就醫，大家除了口罩戴好，不妨隨身應攜帶小酒精噴瓶，特別當自己是染疫者且快篩陽性，前往醫療院所PCR採檢，舉凡碰觸的物品，包括電梯按扭，門把等，可先將手部進行消毒後再碰觸，以免造成其他民眾染疫的機會提高。

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中壢天晟醫院在醫院旁幸福廣場加設戶外採檢站，民眾冒雨排成人龍等做PCR。（記者李容萍攝）

中壢天晟醫院在醫院旁幸福廣場加設戶外採檢站，民眾冒雨排成人龍等做PCR。（記者李容萍攝）

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