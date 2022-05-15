「8年級生」留日茶農突破傳統 閒置茶廠變身「葉家千金」

桃園市復興區留日茶農葉佳欣沖泡柔順回甘的「千金烏龍」。（記者李容萍攝）

2022/05/15 22:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區地理環境得天獨厚，適合高山作物生長，除了水蜜桃、甜柿為人熟知，拉拉山烏龍茶更是北部高山茶中的極品，茶區約46公頃，每年春茶競賽吸引眾家茶農參賽；有別於傳統茶行印象，位於台7線（北橫公路）三民里丸山地區、前身為「藍廷製茶廠」的「葉家千金」，以友善環境的永續農法方式種茶，從小就在茶園長大的第4代留日茶農葉佳欣、葉佳宜姊妹，曾獲此競賽頭等獎，前年更將閒置茶廠改建為具有設計感的茶體驗空間，讓大家上山悠閒品茶。

現年27歲的葉佳欣表示，茶廠雖是1980年由爺爺葉阿廷所創立，但早在1936年，葉家曾祖父葉步森便從新竹關西來到復興區開墾拓荒、栽種茶苗，也種下葉家與茶的不解之緣；姊妹倆從小跟著父親葉國崇（曾任復興區農會理事長）在茶園長大，一起跟著爺爺鑽研種茶，並精進製茶技術與焙茶工藝。

葉家茶園後來移往拉拉山，製茶室同樣遷移，原本的老茶廠便閒置下來，承接製茶的葉佳欣姊妹前年利用疫情期間改造爺爺的製茶廠，創造多元的茶空間，不只可試茶、買茶也能品嘗茶點；整個茶空間與新品牌取名「葉家千金」，象徵兩姊妹攜手經營，也呼應茶山貴重猶如千金、萬金，可說是一語雙關，茶香優雅甘甜的「千金烏龍」則是店招牌之一。

為讓年輕人容易親近高山茶，曾赴日留學、學習茶道文化的葉佳欣，將葉家千金品茶區打造成帶有日式雅致氛圍的明亮空間，廣蒐不同茶具器皿，以套餐方式供應多款高山茶，提供茶甜點、茶Q蛋等；配合桃園繡球花季於6月4、5日各推出3場「高山茶週」活動，開辦「拉拉山識茶趣」、「五感覺察拉拉山茶」和「日本茶道體驗」，意者可至葉家千金的臉書粉專報名。

「葉家千金」品茶空間引進天光，座位區很有和風氛圍。（記者李容萍攝）

「葉家千金」從空間到茶體驗都很貼近年輕族群，希望讓更多年齡層的人都能品嘗到高山茶的美好。（記者李容萍攝）

「葉家千金」從空間到茶體驗都很貼近年輕族群，希望讓更多年齡層的人都能品嘗到高山茶的美好。（記者李容萍攝）

桃園市位於台7線三民里丸山地區的「葉家千金」。（記者李容萍攝）

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