桃園社企創業競賽 台灣碳材研究石墨烯複合材料摘金

社企創業組冠軍團隊「台灣碳材有限公司」透過開發及生產石墨烯複合材料解決空氣污染。（青年局提供）

2022/05/15 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府社會企業中心舉辦「桃園社會企業創業競賽」今年邁入第6年，總獎金60萬元，競賽分為「社企創業組」需針對在地的社會問題規劃具可行性的商業模式，提出具市場性的產品或服務，以及「社創萌芽組」針對關注的特定社會議題進行分析，並提出創新且可執行的解決問題構想；經過激烈初賽，今（15）日下午辦理線上決賽，各組發揮多元創意，同時接受業界評審的犀利提問，展現出團隊的理念和具體可執行的計畫，才能從中脫穎而出。

競賽最終由台灣碳材有限公司獲得社企創業組的冠軍，贏得15萬元獎金，團隊致力於開發及生產石墨烯複合材料，此材料能夠對二氧化碳進行吸附，以減緩空氣污染與碳排放的環境問題，對桃園及全球的自然環境帶來很大助益；亞軍「享樂蜂蜜」團隊靠著經營養蜂產業、生產蜂蜜相關製品與生態體驗的活動，成為永續和環境的實踐者，鼓勵責任消費共同改善生態環境；季軍「原竹團隊」成員在大學時期參與USR計畫時，深入接觸桃園市復興區了解在地文化與竹林產業面臨的問題後，透過設計與當地竹林結合的方式，打造經濟、文化與永續並存的商業模式。

另外，社創萌芽組的最高榮譽特優獎則頒給「康康你的肺」，他們以照顧者及患者的身心健康與生活品質為出發點，設計電動拍痰器，獲得評審的一致認可。

市府青年事務局公共參與科長拉娃．布興表示，社企中心從初賽前辦理各式主題工作坊，像是社會企業概論、商業計劃書撰寫、如何打造商業模式等工作坊，協助想要影響社會改變的有志青年了解社會企業、學習打造有效的商業模式；再到決賽前的永續品牌影響力、創業思維、商業簡報力等講座課程，將創意點子融會貫通成為實戰計畫，完整而紮實的課程，循序漸進讓參賽者能從中了解更多社會企業競賽宗旨。

決賽後，除將繼續推出主題課程，市府更提供每月8000元的租金補貼及最高20萬元的設備購置補助，也在平鎮新富市場設置桃園社會企業中心平鎮館，提供辦公與營運測試空間讓進駐團隊使用，後續將媒合產官學研等多方資源，持續輔導獲獎隊伍順利發展成社會企業。

第六屆桃園社會企業創業競賽共有30組團隊、96人線上參與。（青年局提供）

社企創業組亞軍「享樂蜂蜜」鼓勵責任消費共同改善生態環境。（青年局提供）

社會企業競賽隊伍透過電腦於線上進行簡報評選。（青年局提供）

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