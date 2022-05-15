遊民酒後與2男起口角 遭活活打死陳屍樓梯間

桃園市陳姓遊民被人活活打死，陳屍在大樓樓梯間。（記者魏瑾筠翻攝）

2022/05/15 18:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市63歲陳姓遊民，8日晚間10點多，酒後與33歲盛姓男子、38歲廖姓男子起口角，遭2人活活打死，盛男在案發後被警方逮捕，廖男則是逃了近1週被查緝到案，桃園地檢署今依傷害致死罪嫌，認定廖男有重罪、逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押。

警方初步調查，死者陳男居無定所，長期在桃園區某公園流連，8日晚間10點多，他與盛男、廖男分別進入該公園旁的一處大樓，過程中，雙方因酒後起口角衝突，陳男不敵2人聯手攻擊，遭打得奄奄一息。

9日凌晨3點多，盛男、廖男步出該大樓，但未見陳男身影，直到當天上午有民眾至該大樓洽公，才發現陳男陳屍在大樓樓梯間，趕緊報警處理。

警方獲報，轄區派出所與偵查隊組成聯合專案小組，經訪查並調閱週邊監視器，過濾鎖定2名嫌犯身分，先後將盛男、廖男查緝到案，其中盛男已聲押獲准、廖男則將由法院召開羈押庭，決定是否聲押。

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桃園市63歲陳姓遊民，酒後與33歲盛姓男子、38廖姓男子起口角，遭2人活活打死，廖男在逃了近1週後被查緝到案，桃園地檢署今依傷害致死罪嫌，認定廖男有重罪、逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押。（記者魏瑾筠攝）

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