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    首頁　>　桃園市

    桃園+9675 長照機構提供抗病毒藥物、快篩試劑

    市長鄭文燦於疫情說明會中，說明市府相關防疫措施。（市府提供）

    市長鄭文燦於疫情說明會中，說明市府相關防疫措施。（市府提供）

    2022/05/15 17:39

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今天增加9675例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦於疫情說明會表示，確診數較昨略為上升2％，依確診年齡層分析，65歲以上長者650例、占6.72％，居隔人數下降至2918人，截至昨天為止，居家照護者累計有9萬3539人，其中3萬7898人、41％已完成視訊診療，市府同時也將加強協助各長照機構發生感染事件時，能依防疫規範進行快篩、投藥等防疫措施。

    鄭文燦說明，自今年初迄今，社會局負責的長照機構共有253位住民確診、衛生局負責的長照機構或護理之家則有89人確診，市府針對公費安置的住民每人提供2個快篩試劑，而私立長照或護理機構一旦發生確診事件，若有需求市府也會支援每人1個快篩試劑，避免機構因快篩試劑缺乏或不足而導致疫情擴散。

    鄭提及，住宿型長照機構住民多為65歲以上且有共病、體質較脆弱的長者，因此針對確診者密切接觸者，經機構合約醫院醫師評估投藥利大於弊，即可開立處方箋，並由衛生局支援抗病毒藥物，爭取在黃金時間投藥。

    針對媒體提問，鄭市長雖非醫師出身，早已超前部署結合地區醫院、診所組成醫療網，快速成立社區篩檢站，以及相關服務措施時，鄭文燦說明，2年多前，疫情開始之初，市府和11家責任醫院進行聯防會議，就防疫的物資、人力、專責病床等運用討論；這段時間疫情又起，市府請各醫院在支援社區採檢站外，9處社區臨時採檢站即將全面啟動兼具醫療站功能，包括PCR採檢、醫生診療及拿藥服務等三合一，這項措施受民眾肯定，同時也能降低醫院急診的負擔。

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