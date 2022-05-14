參選市長露玄機 鄭運鵬：我是民進黨桃園最資深的立委

對於是否參選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬表示，目前還不必急著表態，但他是民進黨在桃園最資深的立委，認知到自己也有承擔的責任。（資料照，記者塗建榮攝）

2022/05/14 21:32

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨面對年底縣市長等選舉，由於蔡政府目前以防疫為重，民進黨迄今因此尚未全面啟動台北市、新北市與桃園市三個市長選舉的提名。民進黨桃園市長選舉，除前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓等人爭取提名外，新竹市長林智堅、立委鄭運鵬也被視為潛在人選，鄭運鵬今天接受本報記者訪問時表示，目前還不必急著表態，但他是民進黨在桃園最資深的立委，認知到自己也有承擔的責任，若黨要他選，他會保持在能勝選的狀態。

目前外界普遍關注指標性人物衛福部長陳時中是否參選台北市長，或者轉戰桃園市長選舉，民進黨在桃園市長選舉的布局仍不明朗。今天傳出媒體人吳子嘉指民進黨高層可能徵召內政部長徐國勇參選桃園市長，不過，徐國勇稍早接受本 報訪問時已表示，他並未接獲民進黨包括高層的徵詢。

目前擔任民進黨團幹事長的立委鄭運鵬也被視為民進黨桃園市長的可能人選，不過，迄今他仍未正式宣布要爭取黨內提名，鄭運鵬說，他認為目前還不必急著表態，但他是民進黨在桃園最資深的立委，認知到自己也有承擔的責任。

鄭運鵬表示，他相信身兼民進黨主席的蔡英文總統與桃園市長鄭文燦對於年底的市長選舉，會好好地進行策略布局思考。

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