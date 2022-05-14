女消防員曖昧人夫學長 凌晨傳自拍「制服照」下場曝光

女消防員被控曖昧已婚學長，元配對女消防員提告求償逆轉勝。（記者鄭淑婷攝）

2022/05/14 18:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市李姓女消防隊員被控與已婚黃姓隊員有超友誼關係，甚至凌晨傳送自拍「制服照」給男方，黃男元配蒐證對李女提告，求償50萬元，桃園地院簡易庭認為，黃妻所提證據難以認定2人逾越正常交往，予以駁回，元配上訴後逆轉，法官判決李女須賠償10萬元。

元配指控，李女明知黃男已婚，仍有不正當交往，黃男被檢舉後調到其他分隊，2人仍舊未斷絕往來。2020年7月間，李女傳送多張在廁所自拍的上身制服、下身未穿褲的照片，2人還曾於台中某旅店過夜，甚至互傳「要結合一下」、「我愛你」等曖昧簡訊。她請徵信社蒐證，掌握2人牽手約會等畫面，據此對李女提告求償50萬元，也選擇與黃男離婚。

李女主張，與黃男僅只學長、學妹同事關係，往來謹守男女分際，傳送的照片是因黃男詢問新式制服款式為何，才會拍照回傳，而且她有穿褲子，並非李女所指不雅照；她未與黃男在台中旅店過夜，簡訊對話遭到斷章取義、變造，畫面影中人並非她。

桃園地院法官勘驗元配所提照片、對話及影像，認為李女傳送的制服照，制服長度剛好遮住臀部及一般人穿內褲的位置，無法看出有無穿褲子，但在凌晨傳送幾乎快露出私密部位的照片給已婚男同事，顯已超出一般正常交往狀況；而元配認為李女與黃男共處旅店房間，僅提出基地台發話位置，難以證明李女當時在房間，監視器影像則確實為李女，LINE對話亦超出朋友關係，認為李女已侵害元配配偶權，依據侵害程度、雙方經濟地位等，判決李女須賠償元配10萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法