為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    梅雨鋒面來襲 石門水庫預留1千萬噸庫容

    今年首波梅雨鋒面來襲，石門水庫預留一千萬噸庫容。（記者許倬勛攝）

    今年首波梅雨鋒面來襲，石門水庫預留一千萬噸庫容。（記者許倬勛攝）

    2022/05/14 16:20

    〔記者許倬勛／桃園報導〕春夏更迭之際，即將進入汛期，中央氣象局預報今年首波梅雨來襲，蓄水率已逾95.8%的石門水庫，今調降水位至243．9公尺（滿水位245公尺），預留1千萬噸滯洪空間，可因應將臨的豪雨。

    北水局副局長郭耀程表示，水庫滿水位，若不事先預洩降空出水位，集水區進流量難以留住，屆時下游一旦大雨，會讓沿岸居民飽受水患威脅，因此預留滯洪空間對防汛而言相當重要。

    首波梅雨鋒面來襲，北水局評估後，今天啟動預洩降作業，透過水力發電減輕夏季供電壓力操作，同時將水庫調降至243．9公尺，此舉可達排砂、減少水庫淤積，流出去的水也能供下游中庄調整池、埤塘儲存，一舉數得。

    郭耀程說，根據氣象資料，此波梅雨可帶來300至500毫米雨量，推估明起至17日可入流3千5百萬噸水量，因此預留1千萬噸滯洪庫容，若屆時豪雨滂沱，擬採調節性放水，逐步降低水位，保護水庫安全。

    北水局預計將水位控制在243至244公尺，郭耀程說，滯留鋒的力道不如當初預測，水位上升速度約是24小時15公分左右，所以「來多少，放多少」，讓水位調節在少於滿水位1至2公分是最理想的狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首波梅雨鋒面報到 經濟部應變小組二級開設
    2022/05/14 11:01

    首波梅雨鋒面報到 經濟部應變小組二級開設
    梅雨鋒面籠罩全台 伴隨雷擊、強陣風
    2022/05/14 05:30

    梅雨鋒面籠罩全台 伴隨雷擊、強陣風

    桃園平鎮 宜雄丰疆 換屋首選規劃佳
    今年首波梅雨鋒面將到 台南仁德公所備妥1萬個沙包供民眾防災
    2022/05/13 13:19

    今年首波梅雨鋒面將到 台南仁德公所備妥1萬個沙包供民眾防災
    明天起南部強降雨 高雄搶收農作「剉咧等」
    2022/05/13 11:48

    明天起南部強降雨 高雄搶收農作「剉咧等」

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    首波梅雨鋒面報到！氣象局一張圖看雨量變化 天氣回穩時間曝
    2022/05/13 05:33

    首波梅雨鋒面報到！氣象局一張圖看雨量變化 天氣回穩時間曝
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播