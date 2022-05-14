梅雨鋒面來襲 石門水庫預留1千萬噸庫容

今年首波梅雨鋒面來襲，石門水庫預留一千萬噸庫容。（記者許倬勛攝）

2022/05/14 16:20

〔記者許倬勛／桃園報導〕春夏更迭之際，即將進入汛期，中央氣象局預報今年首波梅雨來襲，蓄水率已逾95.8%的石門水庫，今調降水位至243．9公尺（滿水位245公尺），預留1千萬噸滯洪空間，可因應將臨的豪雨。

北水局副局長郭耀程表示，水庫滿水位，若不事先預洩降空出水位，集水區進流量難以留住，屆時下游一旦大雨，會讓沿岸居民飽受水患威脅，因此預留滯洪空間對防汛而言相當重要。

首波梅雨鋒面來襲，北水局評估後，今天啟動預洩降作業，透過水力發電減輕夏季供電壓力操作，同時將水庫調降至243．9公尺，此舉可達排砂、減少水庫淤積，流出去的水也能供下游中庄調整池、埤塘儲存，一舉數得。

郭耀程說，根據氣象資料，此波梅雨可帶來300至500毫米雨量，推估明起至17日可入流3千5百萬噸水量，因此預留1千萬噸滯洪庫容，若屆時豪雨滂沱，擬採調節性放水，逐步降低水位，保護水庫安全。

北水局預計將水位控制在243至244公尺，郭耀程說，滯留鋒的力道不如當初預測，水位上升速度約是24小時15公分左右，所以「來多少，放多少」，讓水位調節在少於滿水位1至2公分是最理想的狀況。

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