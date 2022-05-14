男童手臂遭吸水孔吸入溺水腦損 物業、保養業者因1理由賠償減半

男童手臂遭SPA池吸水孔吸入溺水腦損，物業公司、SPA池保養業者判賠男童182萬餘元及男童父母各20萬元撫慰金。（記者鄭淑婷攝）

2022/05/14 11:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市15歲林姓男童4年多前在社區SPA池游泳，手臂突遭吸水孔吸入溺水造成腦損，至今仍在復健中，桃園地院法官依據男童現所支出的醫療、看護等費用，以及男童家長當時未全陪伴，應負擔50%過失，判決物業公司、SPA池保養業者須連帶賠償男童182萬1669元及男童父母各20萬元撫慰金，管委會則免賠。

全案發生於2017年7月30日，男童與弟弟由媽媽帶往社區SPA池，男童身高146公分、SPA池水深約54到64公分，男童媽媽因忘帶東西返家取物，豈料，男童戲水時手臂遭吸水孔吸入溺水，造成缺氧性腦病變、肢體功能嚴重受損等傷害。

男童父母主張管委會、物業公司及SPA池保養業者未善盡維護責任，導致吸水孔蓋老舊鬆脫釀憾事，求償男童醫療費、看護費、未來看護費及勞動力減損、撫慰金共3400萬餘元及父母2人撫慰金各50萬元。

管委會主張，管委會由熱心住戶組成，無酬且非專業或專責人士，依「公寓大廈管理條例」委由物業公司管理、維護社區公共事務，並將SPA池委由專業廠商保養，管委會已善盡職責。

物業公司主張，案發前並無住戶反應孔蓋鬆脫，業者保養時有從旁監督，目視孔蓋無鬆脫等異狀；SPA池保養業者則稱，男童家長未舉證入池時孔蓋已鬆脫，且保養範圍僅限機房運作，未包含SPA池硬體設施。

法官勘驗事發監視器、現場照片及社區相關合約，認為孔蓋螺絲已有鏽蝕情形，而合約保養項目「進出水管路」即包含排水孔，SPA池保養業者確實有未依約檢查疏失，物業公司於業者保養時也未善盡監督，而男童父母所提的求償項目，因男童仍在復健中，未來看護費及勞動力檢署為未知數，由男童日後另行提出，認為男童現可求償醫藥費、看護費、精神撫慰金共364萬3337元，男童父母精神撫慰金各40萬元。

不過，該社區SPA池非屬游泳池，依法無法設置救生員，社區另訂有管理辦法「未滿12歲之兒童須家長全程陪同並肩負照護責任」，男童家長當時未全程陪伴，男童溺水未即時被察覺，是於5、6分鐘後才被其他住戶發現、拉起，家長對於事故發生難辭其咎，應負擔50%過失責任，經扣除過失責任比例，判決物業公司、SPA池保養業者須連帶賠償男童182萬1669元及男童父母各20萬元撫慰金，管委會依法委外處理社區公共事務，判免賠。

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