為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園領防疫關懷包「快易通」 以市民卡官方LINE預約更便捷

    確診人數增加，中壢區公所中庭堆滿剛補貨關懷防疫包的各品項內容物。（記者李容萍攝）

    確診人數增加，中壢區公所中庭堆滿剛補貨關懷防疫包的各品項內容物。（記者李容萍攝）

    2022/05/12 22:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市防疫關懷包「快易通」明天（13日）上路，確診者可委託家人或親友持確診者的身分證件，到12區區公所（復興區除外）領取，加快關懷包發送速度，也減輕公所里幹事的工作量和壓力。

    明天上路 開放代領

    桃園市資訊科技局長余宛如說，市府推出「防疫關懷包快易通」，減少民眾等待時間、及現場工作人員核對與登記的工作負擔，鼓勵代領民眾可先到「桃園市民卡」LINE官方帳號（@tycc）的「領取防疫包」完成預先登記，就能到區公所點開「桃園市民卡」LINE官方帳號「領取防疫包」，出示登記畫面及身分證件給現場工作人員確認，完成領取。

    余宛如說，代領者不須持有市民卡就可使用「桃園市民卡」LINE官方帳號（@tycc）平台，並且只要有確診者身分證字號即可預先登記，若多位家人確診，也可一次登記多位確診者以利代領，使用方便快速。沒有預先登記者，也可攜帶身分證明與相關確診證明，直接到現場由工作人員協助兌領。

    民政局長陳靜航提到，防疫關懷包送達對象包含輕症確診、居家檢疫者，隨著確診人數增加，民政局統計，5月初以來約有40至50％確診民眾因為PCR篩檢時資料填寫不完整或填錯，以致防疫包無法透過里幹事或宅配到府，市府推出防疫關懷包「快易通」的領取作業，關懷防疫包內容包含溫度計、快篩試劑、餅乾、飲料、泡麵，希望讓確診者在居家照護期間能派上用場。

    中壢區公所今晚在戶外廣場搭起帳篷，以利明天一早把一袋袋防疫關懷包從公所中庭「搬」到戶外廣場，方便代領人在出示相關預約資訊後，即可以快速領走關懷包。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    配合防疫關懷包「快易通」開跑，中壢區公所戶外廣場趕搭帳篷。（記者李容萍攝）

    配合防疫關懷包「快易通」開跑，中壢區公所戶外廣場趕搭帳篷。（記者李容萍攝）

    確診人數增加，中壢區公所中庭堆滿剛補貨關懷防疫包的各品項內容物。（記者李容萍攝）

    確診人數增加，中壢區公所中庭堆滿剛補貨關懷防疫包的各品項內容物。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「長武肺」後遺症磨人 武漢首批患者病後2年仍會喘、肌肉無力
    2022/05/12 18:54

    「長武肺」後遺症磨人 武漢首批患者病後2年仍會喘、肌肉無力
    3類人快篩陽性即確診 陳時中：使用台灣核准唾液快篩也可以
    2022/05/12 16:18

    3類人快篩陽性即確診 陳時中：使用台灣核准唾液快篩也可以

    PP送暖 醫護和居隔民眾報名享好禮
    桃園+10039 鄭文燦：本月暫停校園活動、畢業典禮改採線上舉行
    2022/05/12 16:18

    桃園+10039 鄭文燦：本月暫停校園活動、畢業典禮改採線上舉行
    今年染疫死亡累計突破百例！今增17死、中重症+79 1幼童重症治療中
    2022/05/12 15:55

    今年染疫死亡累計突破百例！今增17死、中重症+79 1幼童重症治療中

    通膨升息的基金解方
    指揮中心︰確診者親友明起可代為看診領口服藥
    2022/05/12 14:28

    指揮中心︰確診者親友明起可代為看診領口服藥
    本土+65385、17死創今年單日新高 本土累計超過50萬例
    2022/05/12 14:14

    本土+65385、17死創今年單日新高 本土累計超過50萬例
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播