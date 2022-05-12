桃園領防疫關懷包「快易通」 以市民卡官方LINE預約更便捷

確診人數增加，中壢區公所中庭堆滿剛補貨關懷防疫包的各品項內容物。（記者李容萍攝）

2022/05/12 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市防疫關懷包「快易通」明天（13日）上路，確診者可委託家人或親友持確診者的身分證件，到12區區公所（復興區除外）領取，加快關懷包發送速度，也減輕公所里幹事的工作量和壓力。

明天上路 開放代領

桃園市資訊科技局長余宛如說，市府推出「防疫關懷包快易通」，減少民眾等待時間、及現場工作人員核對與登記的工作負擔，鼓勵代領民眾可先到「桃園市民卡」LINE官方帳號（@tycc）的「領取防疫包」完成預先登記，就能到區公所點開「桃園市民卡」LINE官方帳號「領取防疫包」，出示登記畫面及身分證件給現場工作人員確認，完成領取。

余宛如說，代領者不須持有市民卡就可使用「桃園市民卡」LINE官方帳號（@tycc）平台，並且只要有確診者身分證字號即可預先登記，若多位家人確診，也可一次登記多位確診者以利代領，使用方便快速。沒有預先登記者，也可攜帶身分證明與相關確診證明，直接到現場由工作人員協助兌領。

民政局長陳靜航提到，防疫關懷包送達對象包含輕症確診、居家檢疫者，隨著確診人數增加，民政局統計，5月初以來約有40至50％確診民眾因為PCR篩檢時資料填寫不完整或填錯，以致防疫包無法透過里幹事或宅配到府，市府推出防疫關懷包「快易通」的領取作業，關懷防疫包內容包含溫度計、快篩試劑、餅乾、飲料、泡麵，希望讓確診者在居家照護期間能派上用場。

中壢區公所今晚在戶外廣場搭起帳篷，以利明天一早把一袋袋防疫關懷包從公所中庭「搬」到戶外廣場，方便代領人在出示相關預約資訊後，即可以快速領走關懷包。

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配合防疫關懷包「快易通」開跑，中壢區公所戶外廣場趕搭帳篷。（記者李容萍攝）

確診人數增加，中壢區公所中庭堆滿剛補貨關懷防疫包的各品項內容物。（記者李容萍攝）

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