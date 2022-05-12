桃市府推動大嵙崁專案計畫 8年來投入35億

山豬湖生態親水園區，也是民眾喜愛的親水環境。（記者謝武雄攝）

2022/05/12 19:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後，針對大漢溪兩岸約3100公頃空間推動大嵙崁專案計畫，以「大嵙崁8字環」作為大嵙崁整體發展主軸，如今完成許多子計畫，也成為地域旅遊景點；市議員陳治文今在議會質詢時，也希望整個專案計畫，從交通、人文、節慶、生態、景點等角度，帶動大溪整體發展。

市長鄭文燦則說明，大嵙崁專案計畫包含生態、文化旅遊，有水文、歷史及族群，是多元角度的土地利用計畫，另大嵙崁生態探索公園係針對大漢溪228公頃浮覆地環境，預計明年完成規劃設計，整體費用高達15億元；大嵙崁地質公園是繼草漯沙丘地質公園後，桃園第2座地質公園，擁有28公頃灘地環境，目前已完成細部設計，月底公告上網。

水務局長劉振宇說，整個計畫以「大嵙崁8字環」作為發展主軸，所有的工程都環繞在大漢溪兩岸巡水區，透過人工濕地、親水公園、水質改善及水資源中心方式，讓大漢溪兩岸成為適合民眾休憩場所。

劉振宇表示，市府推動大嵙崁專案計畫，至今約投入35億元，其中金額最高的是清淤輸送系統工程，經費近22億元，這是在大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間興建8.4公里水防道路，供石門水庫清淤車輛通行，藉此紓解台四線大溪假日車潮，已於去年底完成細部設計，工程陸續招標中。

劉也提到，已完工山豬湖生態親水園區、月眉人工濕地、已經成為大溪另類觀光景點，尤其是月眉人工濕地成排落羽松倒映湖中，成為熱門打卡景點；另大嵙崁親水園區景觀工程，是在中庄土丘及中庄二期土地透過生態復育及景觀營造方式，打造成兼具親水、環境教育及特色公園的天然遊憩場域，預計月底完工。

水務局在山豬湖及中庄調整池間興建一座橫跨大漢溪自行車人形跨橋，預計9月完工，完工後可串聯大漢溪兩岸觀光景點；中庄濕地公園是於中庄攔河堰旁興建一座兼具河川環境營造及水質改善功能人工濕地，今年3月開工，預計明年9月底完工。

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