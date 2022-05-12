衝一波！大溪百吉金針花打卡秘境 金黃色花海超壯觀！

不用跑到花東，大溪區環湖路二段的百吉遊客中心前就有大片金針花盛開，讓不少民眾又驚又喜。（記者李容萍攝）

2022/05/12 19:17

〔記者李容萍／桃園報導〕賞金針花，不用跑到花東，在桃園市大溪區就有大片壯觀的金針花海！這片金針花園區位於大溪區環湖路二段鄰近石門水庫集水區、由桃園市百吉休閒農業發展協會攜手市府農業局打造，去年6月栽種的第1期10萬株金針花近日盛開綻放，花海總面積預計達4700坪，花期可持續到6月底，目前僅在週休假日的上午9點到下午5點開放民眾免費參觀，近日吸引花迷前往拍照、打卡，不論近拍或空拍，紛紛大讚好閃、好美！

百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，協會今年4月續在園區栽種第2波共7萬株金針花，預計明年起共有17萬株花海，加上區內規劃農事體驗園區，以及湳仔溝步道，預計挑戰北台灣最美金針花園區，同時帶動當地的觀光休閒及農業經濟。

黃國明表示，金針花被稱為東方「母親花」、也是「一日花」，因為金針花於早上開花，到晚上就閉合起來，花開壽命只有一天，明天由同株其它新花苞接力開花；園區的金針花品種為台東6號，不同於花東的品種，分7個區、採倒三角形種植，株與株之間是間隔卅公分，加上細心呵護，第1年開花就生長相當漂亮。

5月7、8日兩天假日共迎來近1萬名遊客，因為遊客誤把抑草席當作步道穿梭拍照，不僅造成抑草席被踩爛，連帶金針花折損，園區歡迎遊客造訪捕捉美景，但也呼籲別「踩」壞了花海美景，好留給更多人觀賞。

不用跑到花東，大溪區環湖路二段的百吉遊客中心前就有大片金針花盛開，讓不少民眾又驚又喜。（記者李容萍攝）

不用跑到花東，大溪區環湖路二段的百吉遊客中心前就有大片金針花盛開，讓不少民眾又驚又喜。（記者李容萍攝）

百吉休閒農業發展協會廣設告示，執行長黃國明提醒遊客金針花區域內可是禁止進入。（記者李容萍攝）

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