陳時中視察桃園醫院 呼籲持續配合接種疫苗

衛生福利部長陳時中（前排左2）由桃園市長鄭文燦（前排左1）陪同視察衛生福利部桃園醫院的新冠防疫門診動線。（記者周敏鴻攝）

2022/05/12 19:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午由桃園市長鄭文燦陪同，視察衛生福利部桃園醫院視察新冠防疫特診、門診動線；針對新北市長侯友宜呼籲全面開放「快篩陽性視同確診」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），陳時中強調，他不是完全反對，但因快篩有偽陽性會帶來的一些法律問題，仍須討論，還要多方考慮。

桃園醫院即起到5月底前推出新冠防疫特診、門診，提供PCR檢測與配發症狀治療口服藥等診療服務；院長徐永年說，特診服務對象為需採檢就醫的民眾，日間健保收費600元、夜間680元，每天上午8點到中午12點、下午1點到下午5點、晚間6點到晚間11點，在桃園醫院門診大樓右側處提供服務；門診地點在桃園醫院立體停車場2樓，服務對象為快篩陽性無症狀或輕症民眾，健保收費360元，服務時間為上午9點到中午12點、下午1點到下午5點。

陳時中視察特診與門診動線後強調，基層醫護人員都希望防疫能做得更精進，尤其是資訊系統部分；醫院的動線規劃，分流都做得很好，對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者與一般病患，都有更多保障。

陳時中與鄭文燦同聲呼籲民眾要持續配合接種疫苗，鄭文燦說，明、後兩天，桃園市政府都規劃了疫苗接種專案，希望能衝高疫苗施打率，而線上申報系統將會盡量簡化，讓防疫人員能把心力放在接種疫苗、防疫工作。

針對全面開放率篩陽性視同確診，陳時中說，由於用藥仿單都是針對武漢肺炎確診者，但快篩會有7%到15%的偽陽性，與用藥仿單的「Label use」不同，恐會有法律問題，將參考國外經驗，召開專家會議，針對是否能用仿單外使用（Off-label use）來處理，對醫護人員與病患才有保障。藥用得快，對人民有幫助，但法律問題也應解決，才能找出對台灣防疫最有利的道路。

另，部分立委質疑昨天開賣的在澳洲有列出「嚴禁2歲以下使用」藥品，國內中文仿單上卻沒有放警語，陳時中回應，快篩試劑的適用情況，多是採正面表列比較多，但使用時一旁定需有大人協助。

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