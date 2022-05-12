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    首頁　>　桃園市

    龍潭龍泉茶競賽 特等獎每斤上看4000元

    特等獎龍泉包種茶葉墨綠帶有灰白，是品質極佳的象徵。（記者許倬勛攝）

    特等獎龍泉包種茶葉墨綠帶有灰白，是品質極佳的象徵。（記者許倬勛攝）

    2022/05/12 16:45

    〔記者許倬勛／桃園報導〕「龍泉茶」是生長於桃園市龍潭區與新竹縣關西鎮交界地帶的好茶，品質、香氣均稱一流，盛產於春夏更迭之際，今天龍潭區農會舉辦一年一度的龍泉茶評鑑競賽，最後由黃啟佳拔得頭籌，每台斤上看4千元。

    龍潭台地種茶面積約400公頃，春季以龍泉包種茶、台茶18號為大宗，龍泉茶仰賴龍潭丘陵台地上的紅土，富含鐵質及排水良好等特質，成為種茶的絕佳處所，「龍泉」二字是由前總統李登輝於1983年時任省主席所命名，飄香半世紀。

    黃啟佳一家五代在龍潭三和里種茶，從小耳濡目染，對栽種、製茶有濃厚興趣，今年龍泉茶葉競賽，黃啟佳父親黃黑龍、叔叔黃勝隆也分別摘下頭等獎殊榮，一家三人包辦特等、頭等獎。

    黃啟佳父子受訪表示，今年受惠春雨滋潤，茶樹長得快又好，茶菁外均勻捲曲、墨綠中帶灰白，加上掌握午後日照較弱時採收，日光萎凋得宜，製成的茶葉清香甘醇、色澤金黃，獲獎茶有望落在每台斤約在3600元至4000元。

    龍潭區農會總幹事湯明吉表示，龍泉茶曾獲全國十大經典名茶殊榮，是桃園最有名的春茶之一，今年有187點龍泉半球形茶參賽，計有112點茶樣，淘汰率不到5%，是近5年來品質最好的一次，值得消費者嘗試；另因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，比賽採線上直播，獲獎人未出席、改事後頒獎。

    特等獎龍泉包種茶葉墨綠帶有灰白，是品質極佳的象徵。（記者許倬勛攝）

    特等獎龍泉包種茶葉墨綠帶有灰白，是品質極佳的象徵。（記者許倬勛攝）

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